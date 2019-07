VIDÉOS | Avengers, Avatar, Titanic: focus sur les dix films les plus lucratifs de l’histoire du cinéma

Avengers: Endgame a détrôné Avatar au classement des films les plus lucratifs de tous les temps. Mais quels sont les autres plus gros succès de l’histoire du cinéma?

En 2009, Avatar créait la sensation en détrônant Titanic en tant que plus gros succès de l’histoire du box-office mondial. Dix ans plus tard, le film de science-fiction novateur de James Cameron a déjà perdu sa couronne au profit d’«Avengers: Endgame».

Captain America, Iron Man et Hulk ont donc remplacé les Na’vis au sommet de la hiérarchie. En effet, le dernier opus des Avengers a réalisé un véritable carton dans les salles obscures à travers le globe avec près de 2,8 millions de dollars de recettes. Bon joueur, James Cameron a félicité les studios Marvel en postant un message en langue «na’vi» sur Twitter.

Mais derrière ces trois blockbusters, quels sont les autres films les plus lucratifs de l’histoire du cinéma?

1 Avengers: Endgame (2019) – 2,79 milliards de dollars

Difficile de résumer ce film sans spoiler les retardataires qui ne l’auraient pas encore vu. Ce que l’on peut dire, c’est qu’après avoir affronté Thanos dans l’opus précédent, les Avengers doivent à présent faire face à la plus grande crise de leur histoire.

Avec un budget de 356 millions d’euros et une flopée de stars hollywoodiennes réunies pour l’occasion, ce film, le 22e des Studios Marvel, est certainement l’un des crossovers les plus ambitieux de l’histoire puisqu’il réunit pas moins de 40 super-héros et supervilains.

2 Avatar (2009) – 2,788 milliards de dollars

Ce film raconte l’histoire de Jake Sully, un ex-marine devenu paraplégique est envoyé sur la planète Pandora, à des années-lumière de la Terre, pour infiltrer le peuple autochtone local: les Na’vis.

Conçu dès 1994 et censé être réalisé après Titanic, ce film n’a vu le jour qu’en 2009. Tout cela parce que James Cameron ne disposait pas de la technologie nécessaire pour réaliser le film. Et pour cause, ce blockbuster faisait la part belle à la 3D et à la performance capture, des techniques encore assez peu répandues à l’époque.

3 Titanic (1997) – 2,187 milliards de dollars

Prenant le naufrage du Titanic en toile de fond, ce film raconte l’histoire d’amour entre un artiste vagabond et une bourgeoise suicidaire, quelques heures avant qu’un iceberg ne coule ce paquebot, pourtant réputé pour son insubmersibilité.

Également réalisé par James Cameron, ce film est devenu un phénomène culturel, permettant notamment un regain d’intérêt pour la véritable épave du Titanic. Resté pendant une période record de 12 ans au sommet du box-office mondial, Titanic a notamment propulsé Leonardo DiCaprio au rang de superstar.

4 Star Wars: l’Éveil de la Force (2015) – 2,068 milliards de dollars

Plus de 30 ans après la chute de l’Empire galactique, la paix est encore fragile. Né sur les ruines de l’Empire, le Premier Ordre, tente de reprendre le pouvoir en affrontant la Résistance, menée par la générale Leia Organa.

Réalisé par J. J. Abrams, ce septième opus de la Saga Star Wars a obtenu un record historique de rapidité en dépassant le milliard de dollars de recettes en seulement douze jours.

5 Avengers: Infinity War (2018) – 2,048 milliards de dollars

Première partie d’un diptyque qui s’est clôturé en 2019 avec Avengers: Endgame, ce film a battu de nombreux records à sa sortie, tout en étant bien reçu par la critique.

Dans cet opus, les Avengers et leurs alliés sont forcés de se regrouper pour affronter le redoutable Thanos, avant que celui-ci ne détruise l’univers.

6 Jurassic World (2015) – 1,672 milliard de dollars

L’histoire du film se déroule 22 ans après les événements du film Jurassic Park. Pour retenir un public de plus en plus blasé, des scientifiques décident de créer une nouvelle espèce de dinosaure: l’Indominus rex.

Véritable succès dans les salles, le film reçoit des critiques mitigées à sa sortie. Auteur de nombreux records avant d’être dépassé par Star Wars, Jurassic World a toutefois suscité plusieurs polémiques, notamment sur son sexisme supposé et son inexactitude scientifique.

7 The Avengers (2012) – 1,519 milliard de dollars

Sixième film de l’univers cinématographique Marvel et réalisé par Joss Whedon, ce film sorti en 2012 pose les bases de la saga des Avengers, rassemblés pour la première fois sous les ordres de Nick Fury afin d’empêcher le frère adoptif de Thor, Loki, d’envahir la Terre avec ses sbires.

8 Fast & Furious 7 (20158) – 1,516 milliard de dollars

Réalisé par James Wan, Fast & Furious est le septième film de la série Fast & Furious. Les fous du volant Dominic Toretto et Brian O’Conner se retrouvent face à Deckard Shaw, en quête de vengeance après les événements du film précédent.

Le film a suscité une vive émotion auprès des fans puisqu’il s’agit de la dernière apparition de Paul Walker, l’interprète de Brian O’Conner, décédé dans un accident de voiture avant la fin du tournage. Pour les besoins du film, ce sont donc les frères de Paul Walker qui ont terminé les scènes que l’acteur devait encore tourner.

9 Avengers: l’Ere d’Ultron (2015) – 1,405 milliard de dollars

Onzième étape de l’univers cinématographique Marvel, «Avengers: l’Ere d’Ultron» se focalise sur Ultron, une intelligence artificielle créée par Tony Stark et Bruce Banner pour protéger la Terre. Toutefois, celui-ci se retourne contre les humains et force les Avengers à se rassembler à nouveau.

À l’instar des autres films des studios Marvel, ce film réalisé par Joss Whedon, le deuxième de ce classement après «The Avengers», a lui aussi rencontré un énorme succès international en séduisant aussi bien le public que les critiques.

10 Black Panther (2018) – 1,346 milliard de dollars

Dernier film de ce top 10 des films les plus lucratifs de l’histoire, Black Panther est également la cinquième production Marvel. De quoi mettre en évidence la mainmise totale du studio américain sur le marché cinématographique actuel.

Black Panther narre les aventures de T’Challa, roi de la nation africaine reculée et technologiquement avancée du Wakanda. Sous son masque de super-héros, il tente de protéger son royaume des griffes de ses ennemis.

Faisant la part belle à la culture africaine, le film a rencontré un grand succès et est même devenu le premier film de super-héros à être nommé pour l’Oscar du meilleur film en 2019.