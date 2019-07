Tour: la 16e étape remportée au sprint par Caleb Ewan

Comme attendu, la 16e étape du Tour de France, entre Nîmes et Nîmes, s’est disputée au sprint. Et à ce petit jeu, c’est Caleb Ewan qui s’est imposé devant l’ensemble du peloton.

De retour sur une échappée composée de cinq hommes (Stéphane Rossetto, Paul Ourselin, Alexis Gougeard, Lukasz Wisniowski et Lars Bak), le peloton a été réglé par Caleb Ewan, le sprinteur de la formation belge Lotto-Soudal.

L’Australien, en devancant l’Italien Elia Viviani et le Néerlandais Dylan Groenewegen, s’offre sa 8e victoire de la saison.

Take a look at @CalebEwan’s win in slow-motion ??

Regardez la victoire de Caleb Ewan en slow-motion ??#TDF2019 pic.twitter.com/pNSAVxNKRn