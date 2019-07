Vacances: les aînés plus fidèles à leur voiture, les jeunes préfèrent les destinations exotiques

Réservations, moyens de transport, dépenses ou encore destinations: les habitudes de voyage entre millenials et baby-boomers sont très différentes en Belgique.

Lunettes de soleil, crème solaire ou encore maillot de bain: que l’on soit né durant les années 50 ou 90, nos valises contiennent plus ou moins toutes la même chose au moment de partir en vacances.

Cela semble toutefois être la seule similitude au niveau des habitudes de voyage entre millenials et baby-boomers. Qu’il s’agisse du type de réservation, des moyens de transport, du budget ou encore des destinations, les deux générations ne sont pas souvent sur la même longueur d’ondes.

C’est ce qu’il ressort d’une enquête menée par Mastercard auprès de 1.001 Belges de 55 à 70 ans. Ces chiffres ont été comparés avec ceux d’une enquête menée l’an dernier sur des jeunes nés entre 1980 et 2000. En voici les principales conclusions.

1 Plus de réservations en ligne chez les jeunes générations

Africa Studio - stock.adobe.com En termes de réservation, les aînés semblent conserver leurs vieilles habitudes puisqu’ils préfèrent se déplacer dans des agences de voyages pour procéder à une réservation. Les baby-boomers ne sont que 25% à se rendre sur des sites ou applications comme Booking.com ou Airbnb.

A contrario, les jeunes Belges privilégient ces applications puisqu’ils sont 31% à les utiliser. Ce qui change surtout, c’est la diversité des sites utilisés puisque les jeunes générations se rendent aussi bien sur booking.com que sur Trivago, Airbnb, TripAdvisor ou encore Hotels.com.

2 Les baby-boomers restent fidèles à leur voiture

magdal3na - stock.adobe.com En ce qui concerne le transport, même si 45% des millenials utilisent principalement la voiture, ceux-ci n’hésitent pas à utiliser d‘autres moyens alternatifs comme l’avion, le bus ou le train.

De leur côté, les personnes nées en période d’après-guerre ont plus de mal à se séparer de leur voiture puisque près de 60% d’entre eux prennent le volant pour rejoindre leur hôtel. Cela s’explique notamment par le fait que les baby-boomers se rendent principalement dans des pays proches, comme nous le verrons plus bas.

3 Les aînés dépensent plus pour leur logement que les millenials

oatawa - stock.adobe.com Au niveau des dépenses, là aussi, on remarque des différences flagrantes entre ces deux générations.

Si les personnes plus âgées consacrent une part plus importante de leur budget au logement (530 euros contre 397 euros), les jeunes générations préfèrent dépenser leur argent en shopping et autres activités gastronomiques. En effet, les millennials belges y consacrent entre 168 et 353 euros, tandis que la dépense moyenne des baby-boomers pour les emplettes et la nourriture se trouve entre 88 et 316 euros.

4 Les jeunes voyagent plus loin mais moins souvent

Fokke - stock.adobe.com Enfin, en ce qui concerne les destinations, les cinquantenaires et soixantenaires voyagent plus que les millenials mais à l’inverse, ils choisissent des destinations moins exotiques. Généralement, les baby-boomers optent pour des city-trips et des vacances à la place, principalement en France ou en Espagne.

De son côté, la génération Y est bien plus encline à sortir des frontières de l’Union Européenne que ses aînés (33% contre 20%).