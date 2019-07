Vague de chaleur: interdiction des feux de camp dans toute la province de Flandre occidentale

Un arrêté de police portant sur une interdiction temporaire des feux de camp dans toute la province de Flandre occidentale a été pris mardi par le gouverneur Carl Decaluwé en raison des fortes chaleurs.

Il est également temporairement proscrit de fumer et de faire du feu dans tous les domaines provinciaux et dans les zones naturelles et forestières de Flandre occidentale.

La nature est extrêmement vulnérable aux risques d’incendie, d’où ces mesures préventives. «Dans les domaines provinciaux, l’interdiction sera clairement énoncée à l’entrée», a fait savoir le gouverneur Decaluwé. Ce dernier demande également aux bourgmestres d’imposer la même interdiction aux parcs communaux.