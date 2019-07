Donald Trump félicite Boris Johnson dans un Tweet

Le président des États-Unis, Donald Trump, a félicité Boris Johnson pour son accession au grade de Premier ministre.

Le président des États-Unis Donald Trump a félicité mardi Boris Johnson, tout juste désigné par les militants du Parti conservateur britannique pour succéder à la Première ministre Theresa May. «Il sera formidable», a twitté le président américain, qui estimait encore la semaine dernière que l’ancien maire de Londres ferait un «excellent travail» au 10 Downing Street.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!