Bruxelles: soupçonné de six vols avec violence

Le suspect aurait commis six vols avec violence au préjudice de personnes âgées, entre février et juin. BELGA

Les faits se sont déroulés dans des entrées de supermarchés ou d’appartements: un trentenaire, recherché pour plusieurs faits de vol avec circonstances aggravantes, a été arrêté lundi.

Un individu âgé de 32 ans, recherché pour plusieurs faits de vol avec circonstances aggravantes, a été arrêté lundi, a informé le parquet de Bruxelles mardi en fin de matinée. Cet homme, A.K., aurait commis six vols avec violence au préjudice de personnes âgées, entre février et juin 2019.

«Un homme né en 1987, A.K., soupçonné de six faits de vols avec violence sur des personnes âgées, commis entre le 21 février et le 19 juin 2019, a été arrêté lundi dans la zone de police Bruxelles-Ouest, au niveau de Jette et Berchem-Sainte-Agathe», a indiqué le parquet de Bruxelles.

«Il est question d’arrachage de chaînes en or sur six dames, dont cinq sont âgées entre 84 et 90 ans et la dernière de 63 ans. Certaines d’entre elles ont été blessées lors des faits et ont eu plusieurs jours d’incapacité de travail», a poursuivi le parquet.

«Les faits se sont déroulés dans des entrées de supermarchés ou d’appartements. Le suspect a été identifié sur base des descriptions et des images de caméras de vidéosurveillance. Il est connu de la justice, notamment pour avoir été condamné en 2013 par la cour d’appel de Bruxelles à quatre ans de prison pour des faits de même nature», a encore révélé le parquet.