Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 24 juillet

Un homme, une femme, un home, un fils, un autre, des meurtres, des rires et même un alligator: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 24 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

The professor and the madman

Ce que ça raconte

Vous êtes-vous déjà demandé comment on écrit un dictionnaire? Mel Gibson répond à la question dans la peau de James Murray, philologue en charge de la rédaction de l’Oxford English Dictionary.

Ce qu’on en pense

Leçon d’histoire un peu rébarbative, rehaussée par les échanges entre Mel Gibson et Sean Penn.

Les plus belles années d’une vie

Comédie dramatique de Claude Lelouch. Avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Un homme et une femme a vieilli, ses acteurs aussi. Le couple mythique revit ses grands moments et tente d’en créer de nouveaux.

Ce qu’on en pense

On avait peur du réchauffé mais Claude Lelouch s’en tire très bien, entre nostalgie et ode à l’amour.

The Golden Glove

Drame de Fatih Akin. Avec Jonas Dassler et Margarete Tiesel. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Dans les années septante, le violent et dérangé Fritz Honka conservait les cadavres de ses victimes dans son appart.

Ce qu’on en pense

Glauque à souhait, c’est le genre de truc à aller voir après avoir mangé un repas léger. Parce que toutes ces horreurs sont vraies.

Then Came You

Comédie dramatique de Peter Hutchings. Avec Asa Butterfield et Maisie Williams. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Un ado timoré se lie d’amitié avec une rebelle atteinte d’un cancer et apprend à vivre pleinement sa vie.

Ce qu’on en pense

On reste dans les clous de la romance pour prépubères mais c’est mignon et gentiment relevé.

So long, my son

Drame de Wang Xiaoshuai avec Wang Jing-chun et Yong Mei. Durée: 3 h 05.

Ce que ça raconte

Les années 80, la Chine et sa politique de l’enfant unique. Yaojun et Liyun retrouvent leur jeune enfant, Xing Xing, mort dans un cours d’eau. Des années plus tard, la petite famille d’ouvriers dont le destin s’est brisé, vit recluse avec un «autre» Xing Xing.

Ce qu’on en pense

Terriblement émouvant, très bien écrit, So Long My Son est sans aucun doute l’un des plus beaux films de cette année. Sans aucune fausse note, le film compose un drame intime qu’il mêle subtilement à l’Histoire de la Chine des années 80 aux années 2010.

Crawl

Film d’horreur d’Alexandre Aja. Avec Kaya Scodelario et Barry Pepper. Durée: 1 h 28.

Ce que ça raconte

Pendant un ouragan, une jeune femme et son père risquent de servir de casse-croûte à des alligators.

Ce qu’on en pense

C’est souvent drôle les histoires de grosses bêtes qui ont faim, même quand c’est surréaliste.

Le cochon, le renard et le moulin

Film d’animation d’Érick Oh (0 h 50).

Ce que ça raconte

Après le départ de son père, un jeune cochon doit affronter, seul sur sa colline, le gros nuage noir qui se pointe. Il pourra heureusement compter sur un gentil renard et sa famille pour avancer malgré les embûches. Et vivre, bien sûr, moult aventures.

Ce qu’on en pense

Un film d’animation en deux dimensions, au trait simple, sans décors superflus (voire sans décors du tout), et qui se veut autant récit initiatique que fable écologique. Un peu «niais» pour un public adulte, mais les plus jeunes seront happés, c’est sûr.