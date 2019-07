Euroligue: Braine avec Emma Meesseman (Ekaterinbourg), Julie Allemand et Lyon dans l’autre groupe

Les Castors ont été versées dans la poule du triple champion d’Europe en titre, Ekaterinbourg, où évolue Emma Meesseman, en Euroligue féminine de basket.

Castors Braine a hérité d’une poule avec le triple champion d’Europe en titre, Ekaterinbourg où évolue Emma Meesseman en Euroligue féminine de basket, après le tirage au sort effectué ce mardi à Munich par la FIBA Europe.

Les Tchèques de Prague, les Françaises de Bourges, les Russes d’Orenburg, victorieuses de l’EuroCoupe la saison dernière, les Lettones de Riga, les Turques de Cukurova et le vainqueur du match de qualification entre Venise et les Hongroises de Miskolc complètent le groupe A.

Pour leur 4e participation, les Brainoises, championnes de Belgique, espèrent pouvoir sortir de leur groupe pour la première fois, soit en terminant parmi les quatre premiers pour disputer les quarts de finale, soit en prenant la 5e ou 6e place synonyme de quarts de finale en EuroCoupe. La phalange brabançonne, qui comptera deux Belges dans son noyau, Manon Grzesinski et Maxuella Lisowa, est dirigée cette saison par le Français Frederic Dusart, l’ancien mentor de Villeneuve d’Ascq.

Une autre Belge était concernée par ce tirage au sort. La meneuse des Belgian Cats, Julie Allemand, 23 ans, championne de France avec Lyon ASVEL féminin, figure dans l’autre groupe et possède de solides ambitions. Le club de Tony Parker a recruté notamment Marine Johannes, l’une des meilleures joueuses françaises qui évoluait à Bourges et qui épate à New York en WNBA, et l’intérieure Héléna Ciak, MVP de la Ligue française.

Le tirage au sort:

Groupe A: Ekaterinbourg (Rus), USK Prague (Tch), Bourges (Fra), Nadezhda Orenburg (Rus), TT Riga (Let), Castors Braine (BEL), Cukurova (Tur), Gagnant de Venise (Ita)/Miskolc (Hon)

Groupe B: Dynamo Koursk (Rus), Fenerbahce (Tur), Sopron (Hon), Schio (Ita), Gérone (Esp), Lyon ASVEL (Fra), Gagnant de Gdynia (Pol)/Botas (Tur), Gagnant de Montpellier (Fra)/Olympiacos (Grè)

Tour qualificatif:

Conférence 1:

Botas (Tur) - Gdynia (Pol)

Conférence 2:

Olympiacos (Grè) - Montpellier (Fra)

Miskolc (Hon) - Venise (Ita)