Nos villages ne sont pas des décharges: un collectif hyperactif

Le collectif «Nos villages ne sont pas des décharges», né dans les villages de Brunehaut, multiplie les actions depuis près de 18 mois, en faveur de l’environnement. Il a également suscité des vocations dans d’autres patelins...

Si vous en avez grillé une sur le site de l’Artifoire, à Hollain, ce dernier week-end, vous aurez peut-être été abordé par un curieux personnage ressemblant à la clope que vous étiez en train de terminer et qui vous incitait à ne pas jeter vos mégots sur le sol. Septante cendriers géants ont été disposés sur le site. Simon Drabbé Plus de 70 cendriers sous forme de grosses boîtes de conserve remplies de sable avaient été disposés un peu partout sur le site et 300 cendriers de poche distribués afin précisément d’inciter les fumeurs à éviter d’abandonner leurs mégots par terre. Sachant que ce type de déchet met plus de 12 ans avant de se décomposer, il représente une source importante de pollution, notamment des océans. Cette opération de sensibilisation était menée en collaboration avec les organisateurs de la manifestation, par le collectif «Nos villages ne sont pas des décharges» qui fait de la lutte pour la préservation de l’environnement son cheval de bataille. C’est un paysagiste de 56 ans, Philippe Dumoulin, Howardrien de souche, Hérinnois d’adoption depuis 5 ans, qui lança l’idée il y a un an et demi: «C’est parti de la simple constatation, au départ, que l’on ne pouvait plus rester sans rien faire, explique-t-il. L’idée a été lancée en février 2018 et cela prend de l’ampleur; j’en suis très heureux. Cela grâce aux bénévoles, aux divers partenariats et a énormément d’opiniâtreté, d’un entêtement sans fin pour que notre environnement soit respecté, sans extrémisme écologique et dans un esprit altruiste…»

Les opérations de nettoyage, organisées principalement sur Brunehaut et Pecq pour le moment, ne sont pas les seuls moyens d’y parvenir.

Le collectif - qui compte une bonne vingtaine de fidèles (mais qui accueille davantage de bénévoles lors de chaque sortie) multiplie également les actions de sensibilisation au respect de l’environnement dans les écoles. Il est aussi actif dans le cadre de la remise en état ou de l’entretien de certains sentiers, comme le GR122/123 à Brunehaut, qui a été dégagé par ses soins en partenariat avec le Parc naturel des Plaines de l’Escaut. Le collectif peut compter sur différents partenaires, notamment pour un soutien logistique. Simon Drabbé

Quiconque voudrait soumettre au collectif une idée et/ou un projet susceptible d’être porté par les bénévoles peut venir en discuter lors des réunions organisées chaque premier jeudi du mois dans la maison des associations sur la place de Bléharies (dès 19 h). Divers partenaires soutiennent également les actions. À commencer par la commune dont la secrétaire, Nathalie Bauduin, assiste aux réunions mensuelles, ce qui permet de mener de coordonner les initiatives avec celles prévues par la commune. Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut est aussi associé aux actions du collectif de même que L’asbl Be WaPP à travers son opération «Wallonie plus propre». Des actions de sensibilisation sont aussi menées dans les écoles. Simon Drabbé Au chapitre des projets futurs, le collectif songe au développement de points de covoiturage spontané avec la complicité des TEC. Certains arrêts de bus situés sur des lieux de passage fréquentés pourraient en effet abriter une zone de covoiturage permanente connue tant par les convoyeurs que par les convoyés. Le système doit encore être peaufiné avant d’être mis en place, mais il pourrait être opérationnel peu après la rentrée. Un autre projet part du constat que beaucoup de personnes âgées de l’entité disposent d’un potager et qu’elles ne savent plus s’en occuper. L’idée consiste ici à leur fournir de la «main d’œuvre» gratuite contre une partie de la production. Une manière intelligente d’éviter de gaspillage tout en renforçant les liens sociaux.

Toutes les actions du collectif sont détaillées sur la page Facebook : « Nos villages ne sont pas des décharges » à retrouver en cliquant ici.