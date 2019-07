Huy: coincée toute la nuit sous terre, une dame secourue par les pompiers

Une spéléologue s’est blessée lundi soir dans une grotte à Solières (Huy). Les pompiers et Spéléo-secours ont réussi à la dégager au bout d’une nuit d’efforts.

La nuit a été plutôt agitée pour les pompiers de la zone Hemeco ainsi que plusieurs personnes de Spéléo-secours. De 22 h à 5 h 30 du matin, ils ont été mobilisés pour dégager une spéléologue blessée et coincée dans la grotte Saint-Étienne, dans la vallée de la Solières.

La dame en question est une spéléologue avertie qui était descendue dans cette grotte accessible uniquement aux personnes habilitées. Cette néerlandophone de 32 ans était accompagnée d’un autre spéléologue. Mais lundi vers 21 h 30, alors que le duo avait déjà bien progressé dans les entrailles de la terre, la dame a glissé et s’est blessée à la rotule. Impossible pour elle de poursuivre ses efforts et de remonter.

Son compagnon de descente a donc dû remonter à l’extérieur de la grotte pour déclencher l’alerte. Vers 22 h 30, les pompiers de la zone Hemeco ont ainsi été prévenus de même que les équipes de spéléo secours. Tout s’est mis en place pour organiser la remontée de la victime.

«Au total, on avait sur place 6 pompiers ainsi que 8 techniciens GRIMP dont certains venus en renfort de la zone de NAGE (Namur) et de Hesbaye, détaille le capitaine Christophe Jadot qui a coordonné les opérations. On avait aussi des gens de la Protection civile, 10 personnes de Spéléo-secours et des médecins.»