Solières a lancé sa saison dans les bois

Grosse séance physique ce lundi pour Solières squi a repris dans les bois de Strée. Un constat: ces gars sont affûtés.

« Bon, ben, on sait qui portera le matériel en juillet et en août.» La phrase d’Yves Dethier fait sourire les Soliérois réunis au bois de Strée pour leur première de la saison. Le coach hutois ne badine pas avec la ponctualité et en cette rentrée des classes, tient, comme de juste, à marquer le coup avec son seul joueur en retard alors que le groupe s’est donné rendez-vous une heure plus tôt. «Oui car on joue comme on s’entraine, rappelle-t-il justement. Et si tu es rigoureux en dehors du terrain, alors, tu le seras sur aussi… »

C’est ça, la vie d’un groupe. Un groupe fort de 18 éléments déjà tous bien affûtés sous cette chaleur étouffante. «Oui, ils ont suivi leur pré-programme, confirme Paul Mouton, le T2 hutois. Cela se voit de toute façon. Le petit jogging de 5,5 km dans les bois ne ment pas. Si tu n’es pas bien, tu ne suis pas…»

Un jogging que le groupe devra se farcir trois fois en tout et pour tout sur la séance de 2h. Ce sera sans doute pareil ce soir pour le 2e rendez-vous de la semaine car le terrain est occupé par l’équipe B qui a un match de Coupe Hesbaye-Condroz. «Le tempo va être élevé, c’est clair, dans les prochains jours, assure Yves Dethier. Mais j’ai préféré reprendre un peu plus tard et travailler de manière intense. On va y aller crescendo mais le but, c’est d’être prêt pour notre début de saison face à Stockay. Avec un calendrier qui va suivre et qui n’est pas piqué des vers. »

Première joute pour les Hutois ce jeudi avec un amical face à Neffe, une P1 namuroise. «Je vais évidemment faire tourner et aligner deux équipes différentes avec 11 gars qui auront ainsi tous 45 minutes dans les jambes, annonce Yves. Là, comme je commence la saison, on va pouvoir bosser comme j’aime le faire avec mes principes. Mais dans ma tête, les choses sont claires: c’est maintenant qu’on va réussir ou pas notre campagne, pas après… » Et le groupe de repartir pour un nouveau jogging dans les bois. C’est officiel: la saison de Solières est lancée.