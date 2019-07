Festivals de l’été| Le rock sombre et rétro de Whispering Sons

Les festivals de la semaine

Les Nuits Secrètes et leurs concerts surprise

À deux pas de la Belgique, à Aulnoye-Aymeries, le festival les Nuits secrètes propose d’incontournables têtes d’affiche: il y a Roméo Elvis, Metronomy, -M-, Jeanne Added, Paul Kalbrenner, Nekfeu, Columbine, Hot Chip, Odezenne, Polo & Pan, Fat White Family, Kompromat… et bien d’autres, en plus de Whispering Sons à 22h35 samedi.

Mais ce qui fait l’originalité du festival, ce sont ses parcours secrets: vendredi, samedi et dimanche, trois à six fois par jour. On monte dans un bus pour une destination inconnue, mais insolite, pour découvrir en petit comité, le concert d’un artiste dont on ignore tout jusqu’au début du concert. Ça coûte 8€ (sans obligation d’assister au reste du festival)… mais il faut réserver sur le site.

26-28 juillet, à Aulnoye-Aymeries (France), à 45 minutes de Mons. www.lesnuitssecretes.com

Suikerrock: musique du Nord

L’affiche du Suikerrock a de quoi laisser perplexe plus d’un francophone. Il y a des têtes connues comme Tom Odell, Emma Bale, Goose et même des stars: le duo Dimitri Vegas & Like Mike, chouchous de Tomorrowland, mais entre du rap en flamand, même très bon (Tourist le MC ou Zwangere Guy), du rock en flamand (Bazart) ou de la variété (à succès) en flamand (Niels Destadsbader qui remplit le Sportpaleis ou Marco Borsato), il faudra être curieux…

26-28 juillet à Tirlemont. www.suikerrock.be

Blue Bird festival: 10e anniversaire

Un petit festival discret, dans un joli décor intimiste, fabriqué avec des matériaux de récup, voilà pour le cadre. Avec une solide programmation belge et variée: David Bartholomé, leader de Sharko en solitaire et en acoustique, Glauque, Namdose, Glass Museum, The Bony King of Nowhere, Camping Sauvach, 47 Ter… Avec en plus des spectacles de rue et le vendredi, une soirée swing et festive.

26 et 27 juillet à Ohey. www.bluebirdfestival.be

Supervue Festival: sur le terril

C’est un cadre unique: le terril Piron situé sur les hauteurs de Liège, à Saint-Nicolas. Un site minier sur lequel la nature a repris ses droits. Et, c’est dans le nom, la vue y est assez magique. Pour cette 4e édition, l’affiche est toujours éclectique et pointue avec Veence Hanao & Le Motel, La Jungle, Ginger Bamboo, Tisdass, Bakari… parmi une cinquantaine d’artistes musiciens et plasticiens.

26-27 juillet à Liège. www.supervue.be