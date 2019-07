Canicule: alerte orange dès ce mardi

Le thermomètre va continuer de monter crescendo ces prochains jours. Le pic est attendu jeudi.

L’IRM lance une alerte orange dès ce mardi minuit. Celle-ci est annoncée jusqu’à vendredi soir. Cela vaut pour toutes les régions du pays, sauf la côte qui reste en alerte jaune ce mardi.

Le météorologue David Dehenauw a même évoqué une possible alerte rouge. «Demain, je consulterai la cellule régionale de l’environnement, et je n’exclus pas que nous proclamions l’alerte rouge», a-t-il déclaré sur le plateau de VTM. Si cela venait à se confirmer, ce serait une première dans notre pays.

Plus de 36,6 degrés jeudi?

Un autre météorologue, Frank Deboosere, a quant à lui estimé qu’il est possible qu’un record de chaleur datant du 27 juin 1947 tombe chez nous ce jeudi. Ce jour-là, 38,8 degrés Celsius avaient été relevés à la station de mesure d’Uccle. Les conditions de mesure étant cependant différentes d’aujourd’hui, cette température a été «corrigée» à 36,6 degrés. Un chiffre qui pourrait donc êtré dépassé ce 25 juillet.

On se dirige vers une 2e vague de chaleur cet été, après celle de fin juin. Pour rappel, une vague de chaleur est déclarée officielle lorsque les températures maximales sont supérieures à 25°C pendant minimum cinq jours consécutifs, et dont au moins trois présentent des valeurs dépassant 30°C.

Vers une 2e vague de chaleur, comme l’an dernier

La Belgique a connu au moins une vague de chaleur par an ces cinq dernières années, des épisodes qui se font de plus en plus fréquents, alors qu’ils se limitaient en moyenne à un tous les quatre ans jusqu’aux années 1990. En 2018, on en avait connu deux: du 13 au 27 juillet, puis du 29 juillet au 7 août.

L’IRM rappelle quelques règles élémentaires au passage telles que boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais ou encore éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres.

En attendant, on annonce pour ce mardi un ciel peu nuageux à serein, et des températures atteignant 33 degrés en Campine. A la côte et sur les hauteurs, jusqu’à 28 à 29 degrés sont attendus. Un vent faible de sud-est se fera modéré de nord-est sur le littoral.