De nouvelles photos du prince George pour célébrer ses 6 ans

Le palais royal britannique a diffusé de nouveaux clichés pour fêter l’anniversaire de l’aîné des enfants du prince William et de la Duchesse de Cambridge.

Ce lundi 22 juillet, le prince George fête ses 6 ans. Kensington Palace en a profité pour partager dimanche soir trois clichés inédits, dont deux pris par sa maman Kate Middleton.

On peut ainsi le voir tout sourire vêtu d’une vareuse de l’équipe nationale anglaise de football.

These two photographs were taken recently in the gardens at Kensington Palace by The Duchess of Cambridge.



