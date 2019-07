Bébé fantôme aux yeux de l’État; voisins sous le choc; coincée toute la nuit sous terre… Dix histoires marquantes dans vos régions

Françoise a donné naissance à la petite Alhÿs. On a pu le vérifier: elle existe, mais pas pour l’État... Ugo PETROPOULOS

Beaucoup d’émotion pour l’adieu à Robert Waseige; record de température en Wallonie; tempête à Durbuy; le plus grand paintball indoor d’Europe… ou pas. Voici une sélection d’au moins dix histoires marquantes dans vos régions.

Record de chaleur en Wallonie: 41,6 degrés

Un nouveau record national pour la Belgique a été établi après analyse de toutes les données: le mercure est monté jusqu’à 41,8° Celsius ce jeudi à Begijnendijk, en Brabant flamand, a indiqué ce vendredi sur Twitter le climatologue David Dehenauw.

Il s’agit de la plus haute température jamais enregistrée dans le Royaume depuis le début des mesures, en 1833.

Ce jeudi, le météorologue avait fait état du record de 40,7° Celsius à Beitem, en Flandre occidentale, tandis qu’à Uccle, on enregistrait aussi une température jamais atteinte: 39,7° Celsius.

L’endroit le plus chaud en Wallonie ce jeudi était Houyet, en province de Namur, avec 41,6° Celsius.

Tempête à Durbuy: rues sous eau; arbres arrachés

De violents orages ont frappé une partie de la province de Luxembourg mercredi, en fin d’après-midi. Des grêlons sont même tombés à certains endroits. Selon la centrale Cozilux, c’est le secteur d’Erezée et Durbuy qui a le plus été touché, avec une bonne vingtaine de missions en fin d’après-midi et dans la soirée.

Les pompiers d’Érezée ont œuvré durant des heures avec ceux de La Roche-en-Ardenne et de Marche-en-Famenne en renfort. Essentiellement pour des tronçonnages d’arbres, des dégagements de chaussées, notamment entre Barvaux et Bomal, et des caves inondées. Les pompiers ont également été appelés au camping du Glawan, à Durbuy, où un arbre était tombé sur un bungalow. Heureusement, personne n’a été blessé.

Dans le village de Barvaux, certains habitants évoquaient le passage d’une «mini-tornade». Plusieurs rues étaient sous eau. Le calme est finalement revenu… après la tempête.

Alhÿs, bébé fantôme… aux yeux de l’État

Dans son berceau, Alhÿs se fait entendre. C’est l’heure du biberon pour ce bébé, né le 2 juillet. Sa maman Françoise la prend et la nourrit, sous l’œil de Benoit, son compagnon. Tranche de vie classique dans une petite demeure d’Écaussinnes.

Mais actuellement, Alhÿs n’est pas un bébé ordinaire. En fait, elle n’existe pas, légalement du moins. Car trois semaines après sa naissance, Alhÿs n’a toujours ni acte de naissance, ni numéro national.

VIDÉO | Beaucoup d’émotion pour l’adieu à Robert Waseige

L’émotion était grande dans le quartier de Sainte-Walburge ce mardi en fin de matinée pour dire adieu à Robert Waseige, décédé mercredi dernier à l’âge de 79 ans.

De nombreux supporters et des personnalités du monde du football sont venus rendre un dernier hommage à l’ancien sélectionneur national, entraîneur du RFC Liège, du Standard ou encore de Charleroi. Parmi elles: Michel Preud’homme, Lucien D’Onofrio, Daniel Van Buyten, Dante Brogno ou encore Giovanni Bozzi.

Beaucoup d’entre eux ont eu de belles paroles à son égard, évoquant des souvenirs, des émotions.

Le chef de groupe Écolo-Groen à Auderghem s’est tué dans un accident de parapente en Suisse

Un Belge est décédé lundi soir d’une chute mortelle de parapente en Suisse. La victime est Vincent Molenberg, chef de groupe Écolo-Groen au conseil communal d’Auderghem.

La commune bruxelloise prévoit de lui rendre hommage, a annoncé ce jeudi la deuxième échevine Elise Willame (Écolo-Groen), bourgmestre faisant fonction. «On est en contact avec la famille, qui est en attente du rapatriement du corps», précisait Elise Willame, jeudi.

«L’argent du transfert d’Eden Hazard ne nous était visiblement pas destiné»

Libre de tout contrat depuis son départ de l’AFC Tubize, l’ancien entraîneur Christian Bracconi annonce qu’une action collective en justice sera initiée avec plusieurs joueurs et membres du staff dans le même cas de figure.

«Je me place en porte-parole de toute une série de personnes: membres du staff technique, médical, administratif, les joueurs. La relégation sportive (NDLR: de D1B en D1 amateurs), on l’assume amplement. Mais les problèmes financiers, ce n’est pas de notre ressort. C’est injuste et malhonnête de la part du président (NDLR: Chankoo Shim), qui brille actuellement par son silence. Nous allons donc nous unir pour réclamer ce que l’on nous doit», nous explique Christian Bracconi, qui avait cassé son contrat à la fin du mois de juin.

Coincée toute la nuit sous terre et secourue par les pompiers

La nuit de lundi à mardi a été plutôt agitée pour les pompiers de la zone Hemeco ainsi que pour plusieurs personnes de Spéléo-secours.

De 22 h à 5 h 30 du matin, ils ont été mobilisés pour dégager une spéléologue blessée et coincée dans la grotte Saint-Étienne, dans la vallée de la Solières.

Meurtre d’une sexagénaire à Ondenval, le voisinage sous le choc

C’est un voisin de la victime qui a alerté les services de secours et de police ce mardi après-midi, après avoir découvert le corps sans vie de Jeannine Henket, 67 ans, veuve d’Eddy Lejoly, dans sa maison, au cœur du village d’Ondenval (commune de Waimes).

«Les services ont été prévenus vers 15 heures, explique Gilles de Villers Grand Champs, le procureur de division de Verviers. Le parquet, la police fédérale, le labo et le médecin légiste ont été envoyés sur place.»

Ce dernier est formel, il s’agit d’un homicide volontaire.

Le marchand d’Ogy… «Encore et encore», dénonce Animaux en péril

Dans la soirée de dimanche, plusieurs refuges dont Le Rêve d’Aby, Animaux en Péril et Opale ont été informés qu’un cheval était agonisant dans une prairie.

«Depuis plusieurs années, Animaux en Péril n’a de cesse de mettre fin au calvaire des animaux qui passent dans les mains de Pascal Delcourt. Notre association s’est constituée partie civile contre l’individu en 2011 et 2012 suite à d’importantes saisies. N’ayant été que très faiblement condamné, le personnage a récidivé à de nombreuses reprises jusqu’à la plus grosse saisie (plus de 50 chevaux) en 2016.»

Et le refuge de poursuivre: «Animaux en Péril et ses collègues qui avaient pris en charge les animaux confisqués attendent toujours qu’un nouveau procès débute au tribunal de Tournai.»

Il meurt après avoir percuté une plaque d’égout surélevée

Un homme a perdu la vie, jeudi, dans un accident qui s’est produit sur la rue du Chaudoir à Wez-Velvain, dans l’entité de Brunehaut (Hainaut). Le conducteur a percuté une plaque d’égout surélevée avant de perdre le contrôle de son véhicule, lequel s’est retrouvé dans le fossé. Il ne portait pas sa ceinture de sécurité. Il s’agit d’un Limbourgeois âgé de 59 ans, père de famille.

Les secouristes ont tenté de sauver le conducteur mais il a succombé à ses blessures.

Selon le parquet, la camionnette frigorifique a dévié de sa route après avoir heurté une plaque d’égout surélevée. Le véhicule a mordu l’accotement herbeux et s’est retrouvé dans le fossé.

La victime travaillait pour une société de transport de produits frais basée à Nieuwrode, dans le Brabant flamand.

Le conducteur fantôme se tue en percutant un camion

Un conducteur fantôme avait été signalé sur l’A8, Bruxelles-Tournai, lundi en début après-midi. Quelques instants plus tard, on apprenait que la voiture (en sens inverse) s’était encastrée sous un camion. La collision a eu lieu à hauteur d’Hellebecq, entre la sortie Bassily et Lessines.

Les secours sont intervenus, mais le conducteur de la voiture était décédé sur le coup. Il s’agit d’un homme de 48 ans.

Le chauffeur du camion, lui, n’a pas été blessé, mais était en état de choc.

Le plus grand paintball indoor d’Europe ouvrira bientôt chez nous

On ne trouvera pas plus grand en Europe: avec ses 6 500 m2, qui pourraient ensuite être portés à 8500, le paintball de Floreffe battra tous les records de la spécialité en «indoor», assure Mabrouck El-Touil, le promoteur de cet ambitieux projet qui prendra ses quartiers dans les sous-sols jusqu’ici inexploités du karting John Martin’s (les anciennes glaceries Saint-Roch).

Son chien kidnappé à deux reprises?

Lundi, Andrée décomptait les heures. La citoyenne de Bellevaux (Bouillon), 85 ans au compteur, attendait impatiemment le retour de Ralph.

Ralph? Il s’agit tout simplement du chien de l’octogénaire, un superbe yorkshire mâle noir et feu. Disparu trois jours plus tôt, ce dernier a été retrouvé à plus de cent kilomètres de chez lui, dans un refuge situé au Grand-Duché.

Alors qu’il n’avait jamais fugué, l’animal vient de partir deux fois en moins d’une semaine.

Les enfants vous somment de ralentir!

Vous les avez peut-être déjà vus: des nouveaux panneaux ont été installés dans les rues de la Ville et des villages de Malmedy. Sur ceux-ci, les frimousses de petits Malmédiens, déguisés en super-héros, vous demandent de lever le pied pour leur sécurité!

Rendeux: une couleuvre d’un mètre 20 s’invite chez Mary et Jimmy

Les anciens et les amoureux de la nature diront: «Oui, et alors?» Les plus jeunes et les plus peureux diront: «Je tombe là-dessus, je fais un infar’direct!» Rassurez-vous, vous ne risquez pas de tomber nez à nez avec un mamba noir, un anaconda ou un cobra en Wallonie. En revanche, vous pourriez très bien croiser la route d’une vipère péliade, d’une couleuvre à collier ou d’une coronelle lisse, les trois espèces de serpents que l’on retrouve dans nos contrées.

Mary Résimont, de Devantave, petit village de la commune de Rendeux, peut en témoigner: elle a reçu la visite de l’une de ces bestioles ce dimanche.

