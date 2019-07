À Pede, les Bruxellois n’ont pas manqué l’occasion de faire plouf: «Pourquoi a-t-on attendu si longtemps?»

Vendredi et samedi, des Bruxellois ont été autorisés à nager dans l’un des étangs de Pede, à Anderlecht. Un premier plongeon réussit.

Alors que le soleil inonde plus que généreusement les étangs de Pede, à Anderlecht, ils sont une trentaine s’être jeté à l’eau. Si la pluie tombée pendant quelques instants samedi en milieu d’après-midi en a sans doute refroidi quelques-uns, la plupart a attendu avec impatience le retour du soleil pour se jeter à l’eau. Certains font des longueurs, d’autres s’amusent à sauter dans l’eau depuis la petite plateforme installée pour l’occasion, d’autres encore s’enduisent le corps de la vase trouvée au fond de l’étang. Un gamin enfile des palmes. Il plonge, puis remonte à la surface quelques instants plus tard. «C’est trop chouette», crie Basile avant de faire une bombe dans l’eau. L’ambiance est bonne enfant.

Ces plongeons dans une étendue d’eau bruxelloise étaient attendus. C’est que depuis les années 70, la région bruxelloise ne dispose plus d’espace de baignade en extérieur. C’est une collaboration entre Bruxelles Environnement et Pool is cool (un collectif qui se bat pour la réouverture de piscine à ciel ouvert) qui a permis l’organisation de ce projet pilote.

Car pour l’heure, rien n’est définitif. Si les Bruxellois ont pu effectuer un plongeon dans l’un des étangs de Pede ce week-end, avant d’autres étangs les prochains week-ends, il ne s’agit pour l’instant que d’un test. «Pour permettre d’évaluer l’intérêt des Bruxellois de disposer d’un tel lieu, mais aussi la faisabilité d’un tel projet et l’impacte sur la biodiversité et la qualité de l’eau», précise-t-on du côté de Bruxelles Environnement.

Tout au long du week-end, des équipes ont d’ailleurs effectué toute une série de tests alors les baigneurs s’en donnaient à cœur joie.

Il faudra évidemment attendre la fin des deux prochains week-ends de tests et les analyses pour tirer des conclusions sur cette action, mais du côté des nageurs bruxellois les avis sont unanimes. L’action est une réussite. «C’est même dommage qu’il a fallu attendre si longtemps pour mettre tout ça en place», regrette Michaël.

Situés juste à côté du centre d’entraînement du Sporting d’Anderlecht, à quelques centaines de mètres seulement du ring, les étangs de Pede avaient des airs de petit paradis ce week-end. «C’est assez bizarre, parce que nous n’avons plus du tout l’impression d’être à Bruxelles, on se croirait à la campagne alors que Bruxelles est juste derrière nous, confirme Sandrine. C’est tellement dépaysant. J’espère que l’initiative sera validée et que l’été prochain nous pourrons revenir dès que le soleil pointera le bout de son nez.»

Le week-end prochain, les samedi 27 et dimanche 28, c’est du côté du bois de La Cambre que les Bruxellois pourront se jeter à l’eau, avant les étangs des Pêcheries royales le samedi 3 et le dimanche 4 août.