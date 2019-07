Waterloo: 15.000 participants aux festivités du 21 juillet; quatre personnes privées de liberté

Le feu d’artifice waterlootois a rassemblé quelque 15.000 personnes dans le cadre de la fête nationale. Quatre personnes ont été privées de liberté

Quelque 15.000 participants ont été dénombrés lors du feu d’artifice du 21 juillet tiré dimanche à Waterloo. Quatre personnes ont par ailleurs été privées de liberté, a-t-on appris ce lundi auprès de la police locale.

Les policiers waterlootois ont procédé, dimanche soir, à une première interpellation relative à une bagarre impliquant plusieurs femmes, toutes en état d’ébriété, à proximité du parc communal. Les agents ont tenté à plusieurs reprises de les séparer, en vain. L’une d’elles, une Waterlootoise de 25 ans qui s’est rebellée, a dès lors été appréhendée et emmenée en cellule de dégrisement au commissariat.

Dans la foulée, trois hommes, originaires d’Alost et âgés de 29, 36 et 38 ans, ont également été privés de liberté pour ivresse sur la voie publique et invectives aux inspecteurs de police.