VIDÉO | Nos conseils pour ne pas souffrir de la canicule en voiture

Les fortes chaleurs annoncées pour cette semaine ne sont pas sans conséquences si vous devez circuler en voiture. Suivez nos conseils pour éviter tout accident.

Junior Palacios Sierra est patrouilleur pour Touring. En ces périodes de fortes chaleurs, il sait qu’il sera appelé à intervenir auprès d’automobilistes en panne. Principalement, comme en hiver, c’est la batterie qui trinque.

Touring met en garde: «La température dans une voiture immobilisée peut atteindre, en 30 minutes, jusqu’à 46 °C pour une température extérieure de 30 °C. Après une heure, elle sera de 56 °C». Autant dès lors prendre quelques précautions pour éviter tout accident.

Les conseils de Junior dans notre vidéo ci-dessus.

1. Les pneus

Avant toute chose, par fortes chaleurs, vérifiez la pression de vos pneus. Des pneus sous-gonflés auront tendance à chauffer plus vite, avec de sérieux risques d’explosion. Évidemment, les pneus hiver sont à proscrire.

2. Aérer l’habitacle

Lorsque votre voiture reste stationnée de longues heures en plein soleil, la température intérieure peut atteindre plus de 50 degrés. Dès lors, avant de démarrer, ouvrez les fenêtres pour faire entrer l’air extérieur qui est moins chaud.

3. Airco

Du bon usage de l’airco… Il est préférable de ne pas descendre l’airco sous les 24 degrés. Une trop grande différence avec la température extérieure n’est pas conseillée. De plus, l’airco assèche l’air, décharge la batterie, et expose plus rapidement les occupants à la déshydratation. Privilégiez aussi de faire circuler l’air interne, le système airco peut ainsi récupérer l’air refroidi de l’habitacle au lieu de devoir refroidir constamment de l’air chaud venant de l’extérieur. C’est votre batterie qui vous remerciera.

4. Batterie et niveau d’eau

En particulier lorsque vous êtes en vacances, pensez à vérifier le niveau du liquide de refroidissement de votre moteur (avec le moteur à froid), ainsi que l’état de votre batterie (propreté des cosses). Vous pourrez faire vérifier sa charge chez un garagiste.

5. Téléphone, PC

Ne laissez pas votre téléphone portable, votre PC ou tablette dans la voiture au soleil. Une chaleur excessive peut faire exploser la batterie de l’appareil et communiquer le feu au véhicule.

6. Boire de l’eau

Conseil de bon sens, ayez toujours des bouteilles d’eau dans votre voiture (idéalement dans une petite glacière dans le coffre). Et buvez régulièrement.

7. Personne à bord

Enfin, ne laissez jamais un enfant ou un animal enfermé dans la voiture en plein soleil. Vous le mettrez clairement en danger de mort!