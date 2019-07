Dave Brailsford: «Julian Alaphilippe a changé la manière de courir»

Geraint Thomas: «Impatient d’arriver aux Alpes»

A ses côtés, Geraint Thomas a paru rassuré. «J’ai eu une journée difficile sur le Tourmalet mais hier (dimanche) j’ai très bien terminé. Je suis très impatient d’arriver aux Alpes. Pour gagner un Grand Tour, il faut être présent de bout en bout», a assuré le Gallois, en confiance après «une bonne préparation en altitude à Tenerife».

«Il y a plus d’une manière de gagner le Tour», a-t-il ajouté, interrogé sur la présence moins totale de son équipe Ineos à l’avant en montagne. «Egan est cinquième et moi je suis deuxième. Ok, on n’est pas en jaune, mais on est en position forte.»