VIDÉOS | Dj set et pogos: Shaquille O’Neal s’éclate à Tomorrowland

Présent à Tomorrowland ce week-end, l’ex-basketteur américain Shaquille O’Neal a pris son pied, aussi bien derrière les platines que dans la foule.

À défaut d’encore faire vibrer les parquets, Shaquille O’Neal met le feu lors des festivals.

Ce week-end, la légende de la NBA était à Boom pour le festival Tomorrowland. Mais rien à voir avec le basket-ball puisque le «Shaq» s’est rendu au festival belge sous son nom de scène, DJ Diesel.

Après son set, l’ex-joueur des Lakers de Los Angeles s’est retrouvé parmi les festivaliers, et ce qui est sûr au vu des vidéos, c’est que le «Shaq» a pris son pied. Sur un mix du DJ Kill the Noise, on peut voir le mastodonte de 2,16 m en plein pogo avec des festivaliers en délire.

Et Shaquille O’Neal ne s’est pas arrêté à Tomorrowland puisque, quelques heures plus tard, on le retrouvait à Poetto On Air, en Italie, où il a également passé un bon moment au sein de la foule.