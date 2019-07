Liane Foly dans «Danse avec les stars»

TF1 a officialisé samedi la participation de Liane Foly au programme Danse avec les stars.

La chanteuse de 56 ans voit son nom s’ajouter à ceux de Yoann Riou, Elsa Esnoult, Azize Diabaté et Ladji Doucouré.

«Un timbre de voix puissant et reconnaissable entre mille, un don précieux pour écrire et interpréter des chansons profondément tendres, une joie de vivre à l’épreuve des drames; ajoutez à cela des millions de disques vendus et on pourrait presque ainsi résumer 30 ans de musique de Liane Foly, une des artistes les plus aimées du public français, une des plus audacieuses aussi de par ses choix de carrière», explique TF1 dans le communiqué de presse.