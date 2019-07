Un night-shop braqué à Beauraing

Un braquage a été commis dans un night-shop de Beauraing, dimanche soir vers 21h30, à une centaine de mètres de la frontière française, indique le parquet de Namur lundi.

Deux individus, casqués et gantés, ont fait irruption dans le commerce et ont réclamé la caisse et des cigarettes. «Le tenancier a essayé de se défendre mais on lui a mis un pistolet sur la tempe et il a été ligoté avec des colsons», a précisé le parquet de Namur.

Les deux individus ont pris la fuite, probablement vers la France, en moto. Des devoirs d’enquête sont actuellement en cours tandis que les vidéos de la caméra de surveillance vont également être analysées.