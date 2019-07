Un temps sec et chaud pour commencer la semaine, avant la canicule

Ce lundi, les maxima seront de 24-25 degrés à la côte et sur les hauteurs de l’Ardenne, 28-29 degrés dans le centre. Reporters

Un temps sec et chaud est attendu sur le pays ce lundi, avec des températures atteignant jusqu’à 28-29 degrés dans le centre.

Ce lundi, soleil et chaleur sont au menu, avec des voiles d’altitude qui se feront moins denses en cours d’après-midi.

Les maxima seront de 24-25 degrés à la côte et sur les hauteurs de l’Ardenne, 28-29 degrés dans le centre. Le vent sera généralement faible dans le sud du pays, voire modéré dans le nord-ouest, de secteur sud-ouest puis d’ouest.

Le ciel restera dégagé et calme durant la nuit, avec des températures ne passant pas sous les 13 degrés (17 voire plus dans les grandes villes) et un vent faible de direction variable.

Le mercure devrait encore grimper d’un cran mardi, où l’on attend jusqu’à 33 degrés par endroits, selon les dernières prévisions de l’IRM. Et la chaleur devrait encore s’accentuer mercredi et jeudi.