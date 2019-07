(Belga) Jared Kushner, conseiller spécial et gendre du président américain Donald Trump, va retourner au Moyen-Orient à la fin du mois pour des discussions sur le plan américain visant à résoudre le conflit israélo-palestinien, selon un haut responsable du gouvernement Trump.

M. "Kushner retournera dans la région à la fin du mois de juillet pour des discussions afin de prolonger l'élan de la conférence de Bahreïn à propos du volet économique" du plan, a déclaré ce responsable sous couvert d'anonymat. Il n'a donné aucun détails sur l'itinéraire de M. Kushner, mais lors de précédents voyages ce dernier s'était rendu en Israël, en Arabie saoudite ainsi qu'en Jordanie. Jared Kushner sera accompagné par le conseiller à la Maison Blanche Jason Greenblatt et l'émissaire américain pour l'Iran Brian Hook, selon le même responsable. Ce voyage interviendra environ un mois après la tenue d'un sommet à Bahreïn, où M. Kushner avait présenté un plan exclusivement économique visant à revitaliser une économie palestinienne en crise. Ce plan fait notamment miroiter 50 milliards de dollars d'investissements internationaux dans les Territoires palestiniens et les pays arabes voisins sur dix ans. Mais la conférence avait été boycottée par les Palestiniens, qui accusent l'administration Trump d'utiliser l'argument économique afin d'imposer certaines solutions politiques. La tournée de Jared Kushner se déroulera par ailleurs dans un contexte très tendu entre les Etats-Unis et l'Iran. (Belga)