La Belgique ramène trois médailles des championnats d’Europe juniors

Thomas Carmoy est devenu champion d’Europe juniors du saut en hauteur dimanche à Boras en Suède lors de la dernière journée des championnats d’Europe U20 d’athlétisme qui ont vu Elien Vekemans décrocher la médaille de bronze à la perche. La Belgique ramène ainsi trois médailles de son périple suédois en comptant la médaille de bronze de Lucie Ferauge sur 200m samedi.

Thomas Carmoy a franchi toutes ses barres (2m05, 2m09, 2m14, 2m18) au premier essai (hormis 2m16 et 2m22 à sa seconde tentative). L’athlète du club carolo du CRAC, 19 ans, possède un record personnel à 2m24 (record de Belgique junior). Il aura tenté une fois, en vain, 2m26. Il avait terminé 8e des championnats du monde juniors l’an dernier à Tampere en Finlande. Il a devancé l’Ukrainien Oleh Doroshchuk (2m14) et le Finlandais Arttu Mattila (2m12).

Belgium's Thomas Carmoy is dominating this high jump final in #Boras2019! pic.twitter.com/t2aYelyNyX