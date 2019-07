CAN 2019: Hervé Renard, sélectionneur français du Maroc, annonce sa démission

Le sélectionneur français du Maroc, Hervé Renard, a annoncé sa démission dimanche dans un communiqué posté sur son compte Twitter, deux semaines après l’élimination surprise de son équipe lors de la CAN en Égypte.

«Il est temps pour moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse, mais c’est une décision inéluctable prise bien avant la CAN 2019», a ajouté le sélectionneur arrivé en 2016 et resté 41 mois à la tête de l’équipe nationale marocaine.

A la surprise générale, le Maroc, finaliste de la CAN en 2004 et quart de finaliste lors de la dernière édition, avait été éliminé le 5 juillet dès les huitièmes par le Bénin (1-1, 4 tab 1), pourtant réduit à dix et novice à ce stade de la compétition.

«Oui, on espérait tous mieux pour cette édition 2019 de la CAN en Égypte, mais le football est ainsi, il fait naître les espoirs les plus fous et nous ramène durement à la réalité d’une élimination trop rapide aux tirs aux buts», a poursuivi Hervé Renard.

Il a précisé que le président de la Fédération royale marocaine de football Fouzi Lekjaa avait été informé et «s’est engagé contractuellement» à respecter cette décision.

Avant de devenir sélectionneur du Maroc, Hervé Renard, 50 ans, avait dirigé plusieurs sélections africaines (Zambie, Angola, Côte d’Ivoire) et, notamment, le FC Sochaux et Lille.