Un début de semaine sous les 30 degrés, avant plusieurs jours où le mercure va s’affoler

Le temps sera assez ensoleillé dimanche, avec toutefois davantage de champs nuageux et le risque d’une petite ondée sur l’extrême nord.

Les maxima iront de 21 à 25 degrés. Demain, il fera en outre plus chaud avec des maxima de 25 à 29 degrés. Les jours suivants, le temps se maintiendra et les températures dépasseront les 30 degrés mardi, puis les 35 mercredi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique.

Lundi, le temps sera sec et ensoleillé avec des voiles d’altitude, dont la densité diminuera graduellement par l’ouest dans le courant de l’après­ midi. Il fera plus chaud, avec des maxima entre 24 ou 25 degrés à la côte ainsi que sur les sommets de l’Ardenne, et 28 ou 29 degrés dans le centre.

Mardi, il fera ensoleillé et déjà très chaud avec des maxima de 28 degrés en bord de mer et sur les hauts plateaux de l’Ardenne à 31 ou 32 degrés dans de nombreuses régions.

Mercredi, la chaleur s’accentuera encore avec des maxima de 32 à 36 degrés. Les températures nocturnes seront également élevées et ne repasseront pas sous la barre des 20 degrés en de nombreuses régions. Le ciel sera bien ensoleillé.

Jeudi sera la journée la plus chaude. Les températures seront accablantes et particulièrement élevées, proches et même parfois légèrement supérieures à 38 degrés. Quelques nuages apparaitront en fin de journée.

Vendredi, l’atmosphère devrait devenir plus instable avec possibilité de quelques averses orageuses. De l’air plus frais devrait revenir sur le pays avec des maxima proches de 25 degrés mais les températures pourraient encore dépasser 30 degrés sur les provinces de l’est.