Une béquille pour Thomas Meunier sorti à la 35e minute du match du PSG à Nuremberg (1-1)

Thomas Meunier est sorti à la 35e minute du match de préparation disputé par le Paris Saint Germain à Nuremberg en Allemagne samedi.

Victime d'une béquille, le défenseur belge souffre d'une hématome à la hanche droite et a été remplacé par mesure de prudence.

Les Parisiens ont partagé l'enjeu (1-1). Après la rencontre, le club "a annoncé que Thomas Meunier souffrait d'un hématome et qu'on en saurait plus sur la nature de sa blessure d'ici vingt-quatre heures", a rapporté le quotidien français l'Equipe.