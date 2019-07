VIDÉO | Italie: les avions cloués au sol en Sicile à cause d’une éruption de l’Etna

Les avions étaient cloués au sol samedi en Sicile après que l’Etna s’est réveillé la nuit précédente sur l’île italienne, entraînant explosions et coulées de lave sur la zone désertique du sommet du volcan.

L’activité éruptive est intermittente et la lave s’écoule sur le versant sud-est, dit de la Valle del Bove (la Vallée du Bœuf), sur une longueur de 1,5 km à partir de son point d’émission, a précisé l’Institut de géophysique et de volcanologie l’INGV dans un communiqué.

Sicily's Mount Etna erupted overnight, spewing lava flows and sending up plumes of ash.

The spectacular eruption was concentrated near the volcano's peak.

Large ash clouds forced the closure of the Catania and Comiso airports, but they were able to reopen on Saturday morning.