Discours du roi Philippe pour la fête nationale: quels sont les mots les plus utilisés?

Nous avons passé le discours royal prononcé dans le cadre du 21 juillet à la moulinette pour identifier les mots les plus fréquents.

Dans son traditionnel discours prononcé à l’occasion de la fête nationale, le roi Philippe a commencé par revenir sur l’issue du scrutin, notamment fédéral et régional, du 26 mai dernier, estimant que les électeurs attendent «des réponses à (leurs) préoccupations».

Et le roi de poursuivre: «Votre voix s’est exprimée de façon diverse, mais elle demande une attention particulière pour les mêmes sujets: l’emploi, le climat, la précarité, la migration.»

Quels sont les mots les plus prononcés?

Évoquant les «contraintes dans lesquelles» les dirigeants politiques doivent travailler, le roi juge néanmoins que «les défis sont tels qu’il faut les relever sans tarder, avec courage et détermination. Et ils sont à ce point liés entre eux qu’ils nécessitent une intense coopération à tous les niveaux.»

Parmi les termes les plus utilisés dans ce discours par le souverain, on en retiendra trois, qui ne sont évidemment pas le fruit du hasard: pays, dialogue et coopération. Respectivement prononcés à six, cinq et quatre reprises si l’on en croit les résultats affichés par la moulinette (ci-dessous).