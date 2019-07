(Belga) Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias "El Chapo", a été transféré vendredi dans une prison haute sécurité du Colorado, où il devrait passer le restant de ses jours après sa condamnation à perpétuité mercredi.

L'avocat d'El Chapo, Jeffrey Lichtman, avait demandé et obtenu du juge Brian Cogan que son client soit maintenu 60 jours de plus dans le centre de détention où il se trouvait depuis son extradition, en janvier 2017, le temps d'interjeter formellement appel de sa condamnation. Mais l'administration pénitentiaire américaine a finalement décidé de son transfert dès vendredi, annoncé par le bureau fédéral des prisons (BOP). El Chapo a intégré l'Administrative Maximum Facility, plus communément appelée ADX, une prison située au milieu de nulle part, à Florence, dans le Colorado. Surnommée l'"Alcatraz des Rocheuses", la prison est considérée comme la plus sûre des Etats-Unis et abrite plusieurs détenus célèbres comme Terry Nichols (complice dans l'attentat d'Oklahoma City) ou le Français Zacarias Moussaoui, qui a participé à la préparation des attentats du 11-Septembre. "Une version aseptisée de l'enfer", titrait l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS en 2007. Le co-fondateur du cartel de Sinaloa, encore considéré comme le principal pourvoyeur de la drogue entrant aux Etats-Unis, a été condamné mercredi à la prison à perpétuité, assortie symboliquement de trente années de prison supplémentaires. Considéré comme le narcotrafiquant le plus puissant au monde, Joaquin Guzman a acheminé aux Etats-Unis au moins 1.200 tonnes de cocaïne sur un quart de siècle. "L'ADX sera une promenade de santé" par comparaison avec les conditions auxquelles il était soumis au MCC, la prison où il séjournait à Manhattan. Avant que le juge ne prononce sa peine, El Chapo avait expliqué avoir été "torturé physiquement, psychologiquement et mentalement 24 heures par jour" lors de sa détention au MCC. Joaquin Guzman avait notamment expliqué souffrir de l'éclairage artificiel permanent dans sa cellule, ainsi que de l'absence de fenêtre, du bruit de la ventilation et de la médiocre qualité de l'eau. "Préparer le procès avec Guzman au MCC était presque impossible, et maintenant il est transféré dans le Colorado après que le juge a recommandé qu'il reste au MCC", s'est insurgé Jeffrey Lichtman. (Belga)