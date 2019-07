Trump persiste à propos du drone iranien: «Aucun doute, nous l’avons abattu»

Donald Trump a affirmé vendredi que les États-Unis avaient bien «abattu» la veille un drone iranien au-dessus du détroit d’Ormuz, ce que l’Iran a de son côté catégoriquement démenti.

«Aucun doute, nous l’avons abattu», a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche.

«Il n’y a aucune question sur le fait qu’il s’agissait d’un drone iranien», a ajouté le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton.

Un peu plus tôt, un responsable américain avait indiqué sous couvert de l’anonymat que les États-Unis disposaient de «preuves claires» de la destruction du drone iranien, annoncée jeudi par M. Trump.

«Nous avons des preuves très claires», a indiqué ce responsable sous couvert d’anonymat, évoquant une possible vidéo. «Leur drone s’est approché trop près de notre navire. Si des drones s’approchent trop près, ils seront abattus», a-t-il ajouté.

Jeudi, le président américain avait précisé que c’était le navire amphibie USS Boxer qui avait détruit cet appareil.

«Allégations délirantes et sans fondement», a réagi vendredi le général de brigade et porte-parole des forces armées iraniennes Abdolfazl Shékarchi, cité par l’agence Tasnim.

La région du Golfe et du détroit d’Ormuz, par où transite le tiers du pétrole acheminé par voie maritime sur la planète, est depuis plus de deux mois au cœur de vives tensions géopolitiques, sur fond de bras de fer entre l’Iran et les États-Unis, qui y ont renforcé leur déploiement militaire.