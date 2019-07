Buatu en prêt pour un an à l’Excel Mouscron

Le défenseur arrive de Rio Ave. Il n’est pas un inconnu en Belgique. Il a en effet joué pendant trois ans à Waasland-Beveren.

Afin d’augmenter la concurrence en défense centrale, le Royal Excel Mouscron a enrôlé Jonathan Buatu. L’arrière arrive en prêt pour un an, avec option d’achat, du club de Rio Ave. La saison dernière, il avait disputé 21 rencontres et avait inscrit un but.

Le nouveau Hurlu est loin d’être un inconnu en Belgique. Avant de partir au Portugal, il avait défendu les couleurs de Waasland-Beveren pendant trois ans (80 matchs pour trois buts). Le défenseur ne devrait pas être dans le groupe ce soir pour la rencontre face au Pays Blanc.