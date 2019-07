PHOTOS & VIDÉO | Baignade autorisée mais réglementée dans trois étangs de la région bruxelloise

Bruxelles Environnement, en collaboration avec Pool is Cool, a ouvert vendredi l’accès à la baignade dans trois étangs bruxellois.

Il s’agit de l’étang de la Pede à Anderlecht, celui du Bois de la Cambre à Bruxelles-Ville et celui des Pêcheries royales à Watermael-Boitsfort.

Les quelque 2.500 places disponibles pour les trois week-ends de baignade ont été très rapidement prises d’assaut par les Bruxellois. 891 personnes se sont inscrites pour se baigner dans l’étang de la Pede ces vendredi et samedi, 901 au Bois de la Cambre les samedi 27 et dimanche 28 juillet et 851 aux étangs des Pêcheries royales le samedi 3 et dimanche 4 août.

Les 2.643 personnes inscrites pourront ainsi se baigner pendant 30 minutes avec un maximum de 50 personnes en même temps dans les trois étangs bruxellois. Des places sont encore disponibles pour les promeneurs et curieux qui voudraient se baigner le jour même.

Premiers « plouf »pour les baigneurs dans les étangs bruxellois. Et l’eau est bonne! @pooliscoolbxl pic.twitter.com/6r4olttZr5 — Bruxelles Environnement Leefmilieu Brussel (@BruxellesEnv) July 19, 2019

C’est une première en Région bruxelloise qui ne dispose plus d’aucun espace de baignade extérieure depuis les années 70. De nouveaux complexes de bains en plein air avaient émergé dans l’entre-deux-guerres, notamment à Saint-Gilles, Molenbeek et Evere.

Ce projet pilote initié par Bruxelles Environnement en collaboration avec Pool is Cool, doit permettre d’évaluer l’intérêt des Bruxellois de disposer d’un tel lieu mais aussi la faisabilité d’un tel projet et l’impact sur la biodiversité et la qualité de l’eau. Des équipes de Bruxelles Environnement compareront des tests bactériologiques effectués avant et après les week-ends de baignade afin d’évaluer la qualité des eaux.