VIDÉOS | Touché par le message d’un jeune fan, Kylian Mbappé l’invite à Paris

Après le buzz créé par le message vocal d’un jeune fan de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, l’attaquant français du PSG a promis de le rencontrer.

C’est la belle histoire du jour. Après avoir emprunté le téléphone de sa sœur, un jeune admirateur de Mbappé lui a laissé un message vocal sur Instagram. Avec une voix mal assurée mais un poil de culot, le garçon de 8 ans a demandé s’il pouvait le rencontrer un jour, en chair et en os. «Kylian Mbappé, je suis ton plus grand fan. Je sais que tu es né à Bondy en 1998. Ta mère, c’est une handballeuse professionnelle et ton père, un footballeur. Tu es né le 20 décembre. Je suis ton plus grand fan. Mon rêve est de te rencontrer. J’habite à Villiers-le-Bel et je m’appelle Baba Junior.»

Je vais me laver, je reprends mon tel je vois mon frère il a envoyé ça à Kylian Mbappé.. mais?????? pic.twitter.com/TRlkaCstif — Kdyadddddan . ??🇸🇳 (@_cessK95) July 18, 2019

Actuellement en tournée de présaison en Chine avec le Paris Saint-Germain, l’attaquant français a malgré tout répondu rapidement à cet adorable message via Twitter. «Hey Baba Junior. Et si on s’organisait une petite rencontre au Camp des Loges à mon retour de Chine… ça te dit? «?

Hey Baba Jr 🤗

Et si on s’organisait une petite rencontre au Camp des Loges à mon retour de Chine...ça te dis ? 🤷🏽??? https://t.co/kae9B3ZzuG — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 18, 2019

À la suite de cette promesse, Baba Junior a remercié les utilisateurs du réseau social à l’oiseau bleu pour les remercier d’avoir contribué à cette future réunion avec son idole. «Bonjour à Twitter, merci aux gens qui m’ont aidé à rencontrer Kylian Mbappé. Merci aux gens qui ont partagé, qui ont aimé. Merci beaucoup.»

Baba il vous dis merci Twitter ??a pic.twitter.com/wTNEuZdBLb — Kdyadddddan . ??🇸🇳 (@_cessK95) July 18, 2019

Le jeune fan devra malgré tout un peu patienter puisque le PSG de Mbappé et Meunier est en stage jusque début août avant de jouer le Trophée des Champions face à Rennes, le 3 août prochain.