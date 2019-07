Mons-Borinage: une fête nationale au patrimoine Unesco

Concerts, activités familiales, balades… Que faire le week-end de la fête nationale à Mons et dans les environs?

La fête au beffroi et sur la Grand-Place

Fêter le 21 juillet à Mons n’est pas une tradition ancienne. D’ailleurs, il ne s’y passe rien puisque c’est la veille, le 20 juillet, que la Belgique est mise à l’honneur à l’occasion de la troisième édition de la «Fête au beffroi».

- Le public est invité à se rendre sur les hauteurs de la colline du Beffroi, pour faire la fête en famille. Au programme, principalement des concerts et des animations, avec une nouveauté cette année: la fête se déroulera également sur la Grand-Place de Mons.

Au Beffroi, on déroule le tapis de pique-nique dès midi, avec une scène musicale mettant à l’honneur la scène musicale montoise et régionale. Des animations seront également organisées tout l’après-midi pour les plus petits (sculpteur de ballons, clown, bibliobus…). Les Apéros Montois et leurs partenaires locaux proposeront des restaurations bios et des boissons locales.

Sur la Grand-Place, on se donne rendez-vous à partir de 21 h, pour une soirée dansante aux différents univers musicaux sur la Grand-Place. Deux dancefloors de 80 m² permettront au public de se déhancher et pour immortaliser la soirée, un photomaton sera mis à disposition. Pour clôturer cette journée noir jaune rouge, un feu d’artifice sera tiré depuis le jardin du Maïeur.

Gym chinoise et culture inca au Grand-Hornu

Depuis plusieurs années, le Grand-Hornu ne rate plus le rendez-vous du 21 juillet et propose une journée entre fête aux lampions, ateliers et activités familiales en lien avec ses expositions.

Ce dimanche, rendez-vous donc dès 11 h sur le site de l’ancien charbonnage classé patrimoine Unesco pour commencer en douceur avec une démonstration et initiation au Qi Gong, gymnastique traditionnelle chinoise fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle.

Une fois que l’on maîtrise son souffle, c’est parti une visite guidée et en famille pour l’exposition «L’Archive des ombres», qui se tient en ce moment au MAC’S et inspirée partiellement aux travaux de Paul Otlet, fondateur du Mundaneum, de 14 h à 15 h.

À l’issue de cette exposition aura lieu un atelier parfum et khipu. Il s’agit d’un langage ancien d’origine inca, à partir de cordes nouées. L’occasion sera donnée de créer son parfum et de créer un khipu géant.

De 16 h 00 à 18 h 00, un atelier chambre à air permettra de découvrir que l’on peut faire des dizaines de choses à partir d’une chambre à air usagée.

En soirée, place à une animation DJ avec des food trucks estampillés «Belgian food».

Parc en fête à Jurbise

- À Jurbise aussi, on fera la fête à la Belgique dans le parc communal et dans la salle Jacques Galant. On en est à la douzième édition de cet événement qui allie concerts, activités pour enfants, activités sportives…

Au programme, des marches Adeps, une grande balade à vélo à travers les villages de l’entité, des balades en calèche, un concours de pétanque, une initiation aux échecs par le Hainaut Chess Club, une démonstration de breakdance, des attractions foraines (carrousels, jeux de tir, pêche aux canards), des bars et des foodtrucks, un sculpteur sur ballons…

Rayon concerts, ça démarre à 16 h et ça se termine à 23 h avec un concert de Goldmanmania, suivi par une animation musicale par un DJ. A Minuit: un spectacle pyrotechnique célèbrera les 50 ans du premier pas sur la Lune. Qui eut lieu le 21 juillet 1969.

Rendez-vous rue du Moustier 8, 7050 Jurbise.

Binche en façade

Cela n’a rien à voir avec la fête nationale, mais l’office de tourisme de Binche organise ce dimanche une balade qui s’annonce riche et passionnante: partir à la découverte des trésors d’architecture des belles façades binchoises. Des façades qui recèlent de détails surprenants, qui racontent à eux seuls l’histoire de la Ville.

Le départ se fait à 14 h de l’Office du Tourisme de Binche (Grand-Place, 5). L’inscription est obligatoire pour le 20 juin au plus tard et se fait par téléphone au 064 311.580 ou par e-mail: tourisme@binche.be.

Bière canadienne à Buvrinnes

À ce qu’il paraît, la Belgique est le pays de la bière. Dès lors, quelle meilleure façon de fêter la Belgique, si ce n’est en fêtant la bière? Rendez-vous donc au Relais de Walhain de Buvrinnes pour le premier Castor Beer Festival, qui aura lieu les 20 et 21 juillet 2019 à partir de 11 h.

L’événement se veut familial et se déroulera dans un cadre champêtre et rural. De nombreuses activités seront proposées, comme des concerts rock, country ou encore de musique électronique.

Il y aura aussi des animations pour enfants avec entre autres, châteaux gonflables, taureau mécanique ou encore une initiation au baseball et de l’éveil musical.

Ce sera aussi et surtout l’occasion de goûter une bière belge d’inspiration canadienne, la cuvée du Walhain. Rendez-vous est pris au 41 de la rue de Walhain à Buvrinnes.