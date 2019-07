Finale de la CAN: mesures de sécurité en France

Paris, Lyon, Marseille mais aussi Montbéliard ou les départements de l’Ain ou la Côte-d’Or ont pris des mesures préventives pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations vendredi soir. Cela afin d’éviter les débordements qui ont suivi les précédents matchs de l’Algérie.

A Paris et Marseille, les dispositifs de sécurité sont comparables à ceux du 14 juillet pour ce Sénégal-Algérie qui débutera à 21H00.

À Paris, Lyon ou Marseille, la sécurité sera renforcée en prévision de la finale de la CAN pic.twitter.com/ZUVPEp3Lbz — BFMTV (@BFMTV) 19 juillet 2019

Dans le quartier des Champs-Elysées, 2.500 forces de l’ordre seront mobilisées et des effectifs supplémentaires seront déployés dans d’autres quartiers de Paris, comme à Barbès, ainsi qu’en Seine-Saint-Denis, a précisé le préfet de police de Paris, Didier Lallement.

Un écran géant retransmettra la rencontre sur la façade de l’Institut du Monde Arabe, a annoncé son président, Jack Lang.

Dans la Cité phocéenne, quelque 500 personnels seront encore une fois mobilisés, avec notamment deux compagnies de CRS, la Brigade anti-criminalité et une centaine d’agents de la Compagnie de sécurisation et d’intervention (CSI) chargés d’encadrer les milliers de supporters de l’Algérie attendus. Près de 360 marins-pompiers et 110 véhicules seront aussi à pied d’oeuvre.

Le Vieux Port, destination traditionnelle des supporters pour fêter les victoires, sera ouvert aux fans des «Fennecs» ou des «Lions de la Teranga» qui souhaiteraient s’y rendre.

Plusieurs préfectures - Bouches-du Rhône, Gard, Vaucluse, Ain, Rhône, Côte-d’Or, Isère, Savoie - ont pris des arrêtés interdisant notamment le transport et l’usage de produits combustibles et des pétards et feux d’artifice. Selon les cas, il est aussi interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique ou de se dissimuler le visage.

La ville de Montbéliard a pour sa part instauré pour la nuit de vendredi à samedi dans plusieurs quartiers de la ville un couvre-feu «pour les mineurs de moins de 14 ans» non accompagnés.

Dans la soirée de dimanche, un total de 282 personnes avaient été arrêtées, principalement lors d’incidents dans plusieurs villes de France en marge de célébrations de la victoire de l’Algérie contre le Nigeria en demi-finale et des festivités du 14 juillet.