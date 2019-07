PHOTOS & VIDÉO | Incendie probablement criminel au Roitelet

Les dégâts sont considérables, du n° 17 au 25 de la rue du Roitelet. Peu avant l’incendie, une dispute a été entendue.

Il est un peu plus de 4 h 10 lorsqu’un incendie éclate à l’arrière du n° 21 de la rue du Roitelet. «J’ai entendu deux grosses explosions, dit l’habitant qui a ensuite vu de la fumée dans son logement. Puis j’ai découvert le feu du côté de ma véranda.»

Des riverains le certifient: ils ont entendu une dispute sur le terrain vague à l’arrière, quelques instants avant que le dramatique incendie ne se déclare. Un espace actuellement fermé par la police hurlue à la frontière avec Tourcoing où des relevés sont en cours en attendant l’arrivée du labo de la police scientifique.

Pas de blessés mais des chiens morts

L’ancienneté des maisons fait qu’elles communiquaient entre elles, aidant malheureusement à la propagation des flammes de part et d’autre du n° 21. Les reprises de feu çà et là n’étaient pas rares. De plus, d’inquiétants arcs électriques ont été observés, poussant Ores à couper le courant dans la rue.

La police de Mouscron enquête à l’arrière de la zone sinistrée. EdA

De nombreuses personnes doivent être relogées. Le feu n’a pas fait de victime humaine. Par contre, plusieurs chiens ont péri dans les flammes.

