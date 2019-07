Entre l'énergie de Mathias Malzieu et le charisme de Gaëtan Roussel aux Francofolies

Les Francofolies 2019 ont réellement pris leur envol jeudi en fin d'après-midi avec l'entrée en scène des premières locomotives de cette 26e édition qui se tient du 18 au 21 juillet au Parc de Sept Heures à Spa. Un Mathias Malzieu déchaîné, une Alice on the Roof envoutée et un Gaëtan Roussel qui déroule. En attendant Zaz et Ofenbach pour les clubbers.

Un bien joli costume, un nœud papillon, une casquette et une énergie débordante, Mathias Malzieu n'a pas loupé son retour à Spa avec ses potes de Dionysos pour un concert exclusif en Belgique cet été. L'occasion de défendre un nouvel album qui sortira en septembre prochain et de ravir un public surchauffé, complètement acquis à leur cause.

Un moment dont se délectent toujours les Francofous qui ont même transporté le chanteur de la scène à la Galerie Léopold II.

Autre style et autre atmosphère avec une Alice on The Roof bien moins timide que lors de son premier passage à Spa. Quatre ans de carrière et deux albums plus tard, la Hennuyère est revenue avec un set abouti et quelques surprises. Plusieurs duos, dont avec la Namuroise Claire Laffut - qui allait se produire un peu plus tard en solo - et avec Valentine sur "La pluie". Petit clin d'œil aussi en cours de spectacle au rappeur français Orelsan qui se produira vendredi dans la Perle des Ardennes. Un duo inédit a aussi eu lieu dans la langue de Vondel avec Tourist. Sans oublier la venue sur scène de Matthew Irons, le chanteur-guitariste de Puggy pour un très énergique "T'as quitté ta planète". Le tout enrobé de ses tubes les plus connus avec comme final "Malade", titre éponyme du deuxième album de la chanteuse écrit avec Vianney.

Le rock a repris ses droits avec un Gaëtan Roussel venu défendre aux Francofolies son troisième album solo "Trafic". Et du trafic il y en avait sous la Galerie Léopold II rapidement ragaillardie par "Ton invitation", un des titres phares de Louise Attaque dont il est le leader. Un set mêlant nouveaux morceaux et standards du groupe pour le plus grand plaisir d'un public qui a subi les premières gouttes de pluie de cette 26e édition.