Fête nationale: au moins 13 endroits pour fêter ça

Dans le cadre de la fête nationale, on a relevé différentes manières de marquer ne serait-ce qu’un peu le coup. Voici notre liste, non-exhaustive.

Cap en Fête à Namur: feu d’artifice pont des Ardennes, brocante des Quais, gueuleton

La Charlie’s Capitainerie prêtera son ponton ce samedi dès 20h sur lequel les Molons, les Masuis et Cotellis ainsi que le street-band namurois «Les Macadam’s» viendront animer la soirée pour le plaisir de tous, selon le communiqué de la Ville.

Un spectacle de feu réalisé par Art&Smile aura également lieu de 22h30 à 23h. Le feu d’artifice sera ensuite tiré depuis le pont des Ardennes et clôturera cette première journée festive aux couleurs de la Belgique, le tout animé et commenté par Christophe Deborsu.

La désormais traditionnelle brocante des Quais organisée par Colonel Moutarde prendra place sur le quai des Joghiers de 16h à 1h le 20/07 et de 6h à 18h le 21/07.

GAU ASBL et Namur Gourmande organiseront à nouveau leur fameux «Gueuleton Urbain» ce dimanche. Rendez-vous dès 11h sur la Place d’Armes afin de prendre l’apéro en famille et entre amis pour ensuite cuire votre viande dès 12h sur les barbecues mis à disposition.

Mons-Borinage: une fête nationale au patrimoine Unesco

Fêter le 21 juillet à Mons n’est pas une tradition ancienne. D’ailleurs, il ne s’y passe rien puisque c’est la veille, le 20 juillet, que la Belgique est mise à l’honneur à l’occasion de la troisième édition de la «Fête au beffroi».

Le public est invité à se rendre sur les hauteurs de la colline du Beffroi, pour faire la fête en famille. Au programme, principalement des concerts et des animations, avec une nouveauté cette année: la fête se déroulera également sur la Grand-Place de Mons.

Depuis plusieurs années, le Grand-Hornu ne rate plus le rendez-vous du 21 juillet et propose une journée entre fête aux lampions, ateliers et activités familiales en lien avec ses expositions. Ce dimanche, rendez-vous dès 11 h sur le site de l’ancien charbonnage classé patrimoine Unesco.

Charleroi: la Madeleine revient faire son Tour

639e édition pour la marche folklorique, ce dimanche 21 juillet. Mais la fête dure une semaine et commence ce vendredi 19.

La première trace écrite historique d’une procession dans le hameau de Heigne, sur le territoire de Jumet, est établie en l’an 1380. Cette année, le folklore lié à Notre-Dame de Heigne, et par extension, à sainte Marie-Madeleine, célébrera donc sa 639e édition attestée.

Et, c’est la force et la nature même d’un folklore vivant, cette Madeleine 2019 connaîtra quelques changements, tant en coulisses, avec un renouvellement des troupes au sein de l’ASBL «Les Amis de la Madeleine», l’une des trois structures qui gère l’événement (lire ci-contre), que sur les pavés même, avec la disparition d’une société de marche. Luc Payen, président des «Amis de la Madeleine», résume: «Nos Tirailleurs sénégalais étaient menacés de disparition, tout comme les Maréchaux d’Empire. Une solution a été trouvée entre les deux sociétés et les Maréchaux disparaissent pour que les Tirailleurs survivent. C’est une décision qui s’explique car les Tirailleurs sénégalais célébreront leurs cent ans d’existence en 2020».

La Madeleine compte donc désormais 47 sociétés de marcheurs, dont 29 sont reconnues sociétés royales. Cette 629e sortie verra aussi défiler 33 phalanges musicales, soit 596 musiciens au sein des 1318 marcheurs, ainsi que 15 sociétés montées, pour un total de 131 chevaux. Un total de quelque 500 pèlerins civils complète le cortège.

Bruxelles: traditionnel défilé et feu d’artifice pour finir en beauté

Les festivités du 21 juillet commenceront comme chaque année le 20 juillet. Le Bal National et le Resto National se tiendront le 20 juillet prochain sur la Place du Jeu de Balle dans le quartier des Marolles. «L’occasion de faire la fête sans chichi à Bruxelles sur la place du Jeu de Balle», promettent les organisateurs du plus grand bal populaire de Belgique.

Le bal national fête cette année ses 16 ans.! Let’s Dance Ketjes, Let’s Dance Ketjes, Frédéric Longbois, Belle Perez, Les Snuls (en DJ set), Big Ben, Crazy Sir-G et The Amazing Flowers & Boogie Boy sont notamment au programme de cette édition. Mais c’est évidemment le retour du Grand Jojo qui retient l’attention cette année. Le chanteur le plus Brusselaire sera sur les planches à 21h40. La fête se prolongera, elle, jusque tard dans la nuit.

VIDÉO | On a assisté aux répétitions du défilé du 21 juillet

La journée de dimanche se clôturera à Bruxelles par un feu d’artifice tiré depuis les jardins du Palais des Académies à 23 h. Mathieu GOLINVAUX

Une Garden party nationale dans le parc communal de Tournai

La fête nationale sera à la fois familiale et musicale dans le parc communal de Tournai, ce dimanche 21 juillet. Elle débutera dès 11 h 30.

Ce sera la formule de la Garden party qui sera réitérée cette année. Vingt et un stands et food trucks (un nombre qui allait de soi un jour de fête nationale) investiront le parc dès 11 h. De nombreux commerçants locaux s’associent à l’événement et proposeront divers produits que l’on pourra déguster sur place. Du vin sera également mis en vente au profit de l’opération «Viva for life» qui, pour rappel, installera ses quartiers à Tournai à la fin de l’année; les bulles belges seront également au menu cette année.

Une animation Toy’s Story avec la présence des héros du dessin animé devrait intéresser tout particulièrement les plus jeunes alors qu’enfants et parents pourront participer à un grand jeu, sous forme d’un rallye concours truffé d’épreuves permettant de rassembler des indices afin de retrouver les éléments susceptibles d’alimenter le feu d’artifice prévu à 23 h, l’artificier étant absent pour cause de maladie…

Un exemple des épreuves qui seront proposées: le lancer de lasso sur la queue d’un cheval.

Bref, indépendamment de la programmation musicale que l’on découvrira ici, il y aura de quoi faire en cette journée dominicale à l’ombre des Cinq clochers.

Tous aux 19es Fêtes populaires de Bourgeois

Comme chaque année depuis 19 ans désormais, c’est entre autres sur la place Cardinal Mercier à Bourgeois (Rixensart) qu’il faut se rendre pour célébrer la fête nationale. Plusieurs milliers de personnes sont encore attendues dès ce vendredi pour ces trois jours de Fêtes populaires axées sur la convivialité, le plaisir pour petits et grands et une multitude d’activités et d’animations en tous genres.

Avec pour cette 19e édition, quelques nouveautés et/ou retours. «Le vendredi soir dès 20 h, place à un spectacle d’improvisation, après 2 ans d’absence, avec la compagnie Motamo, précise Julien Ghobert, membre du comité Bourgeois 21 juillet. Le public pourra y participer en écrivant un mot sur une carte. Des mots qui définiront petit à petit les thèmes de l’improvisation pour les comédiens parmi lesquels on retrouve Thierry De Coster.»

Le samedi, place à la première salve des 14 concerts prévus tout au long de ces trois jours.

Entre les concerts, les participants pourront profiter des traditionnels stands tenus par diverses associations locales.

Malmedy, Eupen, Welkenraedt…

Ce n’est un secret pour personne, chaque année, en terres malmédiennes, on met les petits plats dans les grands pour la fête nationale. Ce cru 2019 ne dérogera pas à la règle.

Au menu de cette «vraie fête», comme on le souligne à Malmedy, plusieurs rendez-vous à ne pas louper pour que cette édition soit une véritable fête populaire. Une journée festive qui attire chaque année des milliers de visiteurs.

Le 21 juillet, vibrer en noir-jaune-rouge, telle est aussi l’ambition de la Ville d’Eupen qui propose une foule d’animations.

De 15 heures à minuit, la Werthplatz se transformera en un théâtre en plein air.

À Welkenraedt, nouvelle mouture pour les festivités du 21 juillet. Cette année, toutes les manifestations sont prévues l’après-midi.

Hannut, son cortège folklorique, sa «Nuit du RAVel» et Suarez

Comme chaque 21 juillet, et ce depuis de nombreuses années, Hannut aura droit à son traditionnel cortège folklorique dans le cadre de la fête nationale. «S’il a pu changer de formes ou encore d’organisateurs, il est à l’heure actuelle le plus ancien événement de tradition et de folklore de notre entité», souligne Thomas Goyen, l’organisateur du cortège.

La veille, place à la « Nuit du RAVeL », avec concert et animations gratuites dès 22h sur la Grand-place. Suarez en sera.