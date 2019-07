«Danse avec les stars»: quatre noms confirmés

Comme chaque année, les premiers noms commencent à fuiter pour le casting de la saison 10 de Danse avec les stars.

Le concours de danse de TF1 devrait revenir à la rentrée de septembre, toujours animé par Camille Combal et Karine Ferri.

Le chroniqueur sportif Yoann Riou (L’Équipe) devrait en être. Tout comme la chanteuse et comédienne Elsa Esnoult (Mystères de l’amour); le comédien Azize Diabaté (Les Bracelets rouges) et Ladji Doucouré, champion du monde au 110 m haies et du relais 4x100 m en 2005.