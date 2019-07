Bruxelles à la fête pour le 21 juillet : demandez le programme

Ce dimanche, Bruxelles vivra au rythme de la fête nationale. Comme chaque année, de nombreuses activités sont annoncées.

Dès le samedi soir

Les festivités du 21 juillet commenceront comme chaque année le 20 juillet. Le Bal National et le Resto National se tiendront le 20 juillet prochain sur la Place du Jeu de Balle dans le quartier des Marolles. « L’occasion de faire la fête sans chichi à Bruxelles sur la place du Jeu de Balle », promettent les organisateurs du plus grand bal populaire de Belgique.

Le bal national fête cette année ses 16 ans. ! Let's Dance Ketjes, Let's Dance Ketjes, Frédéric Longbois, Belle Perez, Les Snuls (en DJ set), Big Ben, Crazy Sir-G et The Amazing Flowers & Boogie Boy sont notamment au programme de cette édition. Mais c’est évidemment le retour du Grand Jojo qui retient l’attention cette année. Le chanteur le plus Brusselaire sera sur les planches à 21h40. La fête se prolongera, elle, jusque tard dans la nuit.

Parc de Bruxelles

Le 21 juillet, pas mal d’activités sont prévues au cœur de Bruxelles, notamment dans le parc de Bruxelles. L’occasion notamment d’observer de tout près véhicules militaires américains de la seconde guerre mondiale, un bivouac et figurants de l’armée belge durant la seconde guerre mondiale ou des véhicules et d’uniformes de l’ancienne gendarmerie belge.

Plusieurs associations seront également présentes et proposeront de multiples activités.

Le palais de la Nation ouvrira notamment ses portes. L’occasion de découvrir la chambre des Représentants et le Sénat entre 11h et 19h. Cette année, la bibliothèque du Parlement fédéral exposera l’Atlas Maior de Blaeu.

La police à la place Poelaert

Le village de la police prendra, lui, ses quartiers sur la place Poelaert. Cette fois-ci, la thématique du village policier est axée sur l’innovation et le recrutement. Quatre quartiers seront installés : l’accueil, la prévention, l’intervention et le maintien de l’ordre et enfin la recherche. De nombreuses démonstrations pour petits et grands sont prévues tout au long de la journée.

Sécurité au sablon

Le Village Sécurité de l’Intérieur vous accueille au Sablon de 10h à 19h30. Au programme : des démonstrations (maîtres-chiens, désincarcération, extinction d’incendie, réanimation, auto-échelle), des jeux pour les enfants (parcours sportif des jeunes sapeurs-pompiers, foot, puzzle Kids-ID…) et pour toute la famille (Escape Room, PhotoBooth, pétanque, jeu de quilles…). Les experts sécurité (BE-Alert, jedevienspompier.be, numéro d’urgence 112) répondront aux questions et donneront de multiples conseils en prévention (vol, incendie) tout au long de la journée.

L’église du Sabon sera, elle, ouverte au public.

Le traditionnel défilé

Le défilé a lieu cette année entre 16h et 17h10. Si une bonne partie de la place des palais est réservée au couple royal et aux officiels, il est malgré tout possible de l’apercevoir. Le défilé passe en effet par la rue Royale, la place des Palais (où se situe la tribune) et la rue Ducale.

Comme chaque année, un défilé civil accompagnera le traditionnel défilé militaire du 21 juillet. On y retrouvera notamment une unité de cadets de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Quant au détachement motorisé, il accueillera un glorieux ancêtre, le White Scout Car. Une façon de mettre à l’honneur les 75 ans de la Libération, thème de cette année. Le public pourra aussi faire connaissance avec un Camion Cargo Scanner ainsi que de nombreux autres véhicules.

Un feu d’artifice pour finir en beauté

Et la journée se clôturera par un feu d’artifice tiré depuis les jardins du Palais des Académies à 23 heures. Il est évidemment possible de l’observer depuis la place des palais, mais si on préfère éviter la foule, on peut aussi le regarder d’un peu plus loin et profiter tout autant du spectacle.