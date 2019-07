Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Comment la Lune influence notre santé; L’iode excite-t-il les enfants? ; À la découverte de lieux perdus sur YouTube; Va-t-on décrocher Mars ? ... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 17 juillet.

1

Des drones vont être utilisés pour traiter les vignes grand-ducales

Plus à une innovation près, cela fait quelque temps que le domaine Laurent & Rita Kox (Remich) réfléchissait à l’utilisation de drones pour traiter ses vignes.

2

Comment la Lune influence notre santé

Les effets de la Lune: un mythe qui fait rire les scientifiques? Pas tous, certains se penchent sur des corrélations troublantes.

3

L’iode excite-t-il les enfants?

Nous avons voulu savoir s’il y avait une base scientifique à cette croyance populaire. Analyse du Dr Lysy, endocrinologue pédiatre à Saint-Luc.

4

2018, année trop chaude pour le secteur agricole: ce qu’il faut retenir des chiffres du SPF Économie

L’agriculture belge a souffert en 2018. Notamment en raison de la sécheresse. C’est que confirment les chiffres du SPF Économie.

5

A la conquête de Mars: 5 questions pour y croire un peu plus

Un demi-siècle après la Lune, on nous promet de décrocher Mars en 2033. Avec ou sans patates? Cinq questions pour se faire une idée.

6

À la découverte de lieux perdus sur YouTube

Anthony Lebeau, alias Drago Deus, pratique l’exploration urbaine. Via YouTube, il partage ses découvertes.

7

Hors course et porté disparu, ce coureur canadien «sauvé» par un Ensivalois

Christian Ricci est arrivé à Dolhain une heure après tout le monde. Un assistant antidopage s’en est occupé. Récit entre mobylette, fromage et campus.

8

Décès de Robert Waseige: du RFC Liège au Standard en passant par Charleroi et les Diables

Robert Waseige aura connu sept clubs et deux sélections nationales durant sa carrière d'entraîneur. Des expériences contrastées. On revient sur six moments marquants de sa longue carrière sur les bancs belges et étrangers.

9

Tour de France: et nos héros ne sont pas fatigués

Autant Wout van Aert que Dylan Teuns annoncent qu’ils veulent encore goûter à la victoire sur ce Tour. Rassurant.

10

"La Femme de mon frère": Les malheurs de Sophia

Monia Chokri, ex-actrice fétiche de Xavier Dolan, s’improvise réalisatrice et signe une petite merveille de comédie familiale et générationnelle, sur fond de crise existentielle.

