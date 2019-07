Waremme: des matériaux de construction calcinés abandonnés en rase campagne

Les campagnes waremmiennes ont encore été souillées de déchets: près de 5 m³ de débris de matériaux de construction calcinés. La Ville lance un appel.

Encore, des dépôts sauvages. Du côté de Waremme, près de 5 m³ de déchets de type débris de matériaux de construction – bois brûlé, eternit, terre, cailloux et autres déchets calcinés – ont été découverts hier, mercredi, dans les campagnes. Et plus exactement dans la rue Pré Cocher, le long de la voie de TGV. «Il va être difficile d’identifier les personnes susceptibles d’avoir déposé ces déchets, explique Hervé Rigot, échevin des Travaux de la Ville de Waremme. Ici, le dépôt semble venir d’un endroit qui aurait brûlé récemment. On va orienter notre enquête en ce sens (avec la complicité de la zone de secours).»

Le monticule de déchets a été acheminé par les ouvriers communaux sur un site appartenant à la Ville pour être trié, «ce qui représente une fois encore un coût pour la collectivité. Heureusement, les dépôts de cette taille sont assez exceptionnels, et c’est tant mieux». Mais l’échevin se dit néanmoins de plus en plus estomaqué par le nombre croissant de dépôts de cette nature depuis 2014. «C’est un combat perpétuel. Le travail est toujours à refaire, c’est usant. Chaque matin, on doit envoyer les ouvriers de la Ville pour ramasser les crasses de ceux qui n’ont aucun respect. C’est un scandale! Ce sont ces personnes inciviques qui portent préjudice à Waremme.»

L’élu lance également un appel. «Si des personnes ont vu quelque chose ou ont des informations sur l’origine de ce dépôt, elles peuvent prendre contact avec moi via mon adresse mail: herve.rigot@waremme.com.»

Vous êtes témoin d’un acte d’incivisme? Il est possible de le dénoncer au numéro de la police administrative de Waremme (019/67 99 36) ou via l’application smartphone Betterstreet.org.