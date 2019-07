Un nouveau défi professionnel pour Mehdi Khelfat!

Mehdi Khelfat a été choisi parmi les différents candidats pour prendre la responsabilité de l’actualité internationale au cœur de la rédaction de la RTBF.

Après des débuts à Radio France, Mehdi Khelfat rejoint la RTBF en 2004, comme journaliste. En 2008, il prend les commandes du journal radio de 8 heures sur La Première avant de prendre celles de la tranche « Matin Première « en 2014.

Il a effectué de nombreuses émissions spéciales à l’étranger au cours de ses fonctions antérieures. A partir de septembre, Mehdi devient responsable éditorial de la thématique Monde. Il remplace Nicolas Willems parti pour l’agence «Wallonie-Bruxelles International».

Ce boulimique de l’info, curieux et créatif, mettra sa vision de la politique internationale et son sens de l’analyse au service de l’info internationale sur l’ensemble de nos plateformes linéaires et digitales.

Le choix de la personne qui lui succédera à la présentation de la matinale info de La Première est en cours et sera communiqué à la rentrée.