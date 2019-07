Le quadruple lauréat du Tour de France Chris Froome est le nouveau vainqueur de la Vuelta 2011 après que le vainqueur original de ce 66e Tour d’Espagne l’Espagnol Juan José Cobo a décidé de ne pas faire appel de sa disqualification pour dopage.

L’Union cycliste internationale (UCI) a actualisé ses classements et ainsi officialisé le succès du Britannique.

Cobo, 34 ans, a été déclassé le mois dernier par l’Union cycliste internationale (UCI) après que des anomalies de son passeport sanguin biologique en 2009 et 2011 ont été confirmées. Le coureur, qui a pris sa retraite en 2014, avait la possibilité d’interjeter appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans le délai de 30 jours. Il a renoncé. Cobo est disqualifié et suspendu, en outre, trois ans.

Froome, qui s’était classé deuxième à 13 secondes de Cobo, remporte près de huit ans plus tard son premier grand tour. Il porte ainsi à 7 le nombre de ses victoires dans un grand tour après ses quatre Tours de France 2013, 2015, 2016 et 2017, sa Vuelta en 2017 et son Giro en 2018.

Le Britannique de 34 ans est absent du Tour de France en raison de graves blessures subies dans une chute lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné le 12 juin à Roanne. Il souffre de fractures à la cuisse droite, à la hanche, aux côtes et au cou. Il a passé une semaine à l’hôpital de Saint-Étienne, après quoi il a été transféré dans un centre de revalidation..