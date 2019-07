Le Néerlandais de Ligt s’engage pour 5 ans à la Juventus Turin pour un montant de 75 milions

Le jeune défenseur international néerlandais Matthijs de Ligt, ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam, s’est engagé jeudi pour cinq ans à la Juventus Turin, a annoncé italien le club dans un communiqué.

Le montant du transfert est de 75 millions d’euros, ce qui en fait le troisième joueur le plus cher de l’histoire de la Vieille Dame, après Cristiano Ronaldo (105 millions d’euros) et Gonzalo Higuain (90 millions).

Le solide de Ligt (1m89, 89 kg) a effectué ses débuts officiels avec l’Ajax en septembre 2016 et depuis lors, il a joué 117 matchs officiels pour les Amstellodamois, au corus desquels il a marqué à treize reprises. Lors de sa première saison, le défenseur devenu titulaire a immédiatement atteint la finale de l’Europa League, perdue 2-0 contre Manchester United. L’année écoulée a été la cerise sur le gâteau avec des performances fantastiques en Ligue des champions. L’Ajax a atteint les demi-finales de manière très surprenante et a éliminé le tenant en titre, le Real Madrid, en huitièmes, et la Juventus, en quarts. En demi-finales, les Ajacides semblaient en route pour la finale, jusqu’à ce que Lucas Moura ne renverse la tendance et qualifie Tottenham dans le temps additionnel.

De Ligt a été important contre la Juventus et Tottenham avec un but de la tête. Dans son propre pays, l’Ajax a remporté le doublé, avec le premier titre en cinq ans et la première Coupe en neuf ans.

Entre-temps, de Ligt s’est également imposé comme un joueur incontournable de l’équipe nationale néerlandaise. Premier défenseur à remporter le prix du Golden Boy en 2018, il compte aujourd’hui quinze sélections et a disputé la finale perdue de la Ligue des Nations contre le Portugal début juin (1-0).

De Ligt est le deuxième élément-clé de l’Ajax qui s’en va après Frenkie de Jong qui a rejoint le FC Barcelone.