Japon: 12 morts et 37 blessés dans l’incendie d’un studio d’animation de Kyoto

Une personne serait décédée et plusieurs dizaines d’autres blessées jeudi, dont 10 gravement, dans l’incendie, probablement d’origine criminelle, d’un studio d’animation de Kyoto, dans l’ouest du Japon, a appris l’AFP auprès des pompiers et de la police.

Les services de secours, qui ont dépêché sur les lieux 35 camions de pompiers et d’autres véhicules, ont fait état de «nombreux blessés». «À ce stade nous avons 10 blessés graves», selon un représentant des pompiers contacté par l’AFP. «Le décès d’une personne non identifiée a été confirmé», a déclaré un porte-parole des pompiers de Tokyo. L’agence de presse japonaise Kyodo évoque près de 40 personnes blessées, dont plusieurs inconscientes, et vraisemblablement un mort.

Le feu s’est apparemment déclenché aux alentours de 10h30 heure locale (01h30 GMT) dans un immeuble de la compagnie Kyoto Animation, qui produit des séries d’animation télévisées à succès, dont «K-On!!» et «The Melancholy of Haruhi Suzumiya» (Suzumiya Haruhi no Yuutsu).

Il était toujours en cours deux heures plus tard, de la fumée blanche s’échappant des fenêtres du bâtiment selon des images de télévision.

La police soupçonne une origine criminelle. «Un homme a versé un liquide inflammable et a mis le feu», a déclaré à l’AFP un porte-parole de la préfecture de police de Kyoto. Le suspect, un quadragénaire, ferait partie des blessés et aurait été transporté à l’hôpital, indique encore l’agence Kyodo.