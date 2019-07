(Belga) Le ciel sera partiellement à parfois très nuageux, jeudi, avec quelques faibles pluies ou averses localisées. Les maxima oscilleront entre 20 et 26 degrés.

Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés à la côte et en Hautes Fagnes et 25 ou 26 degrés en Campine ainsi qu'en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré devenant modéré, d'abord de secteur sud-ouest, puis virant au secteur ouest à sud-ouest. Quelques averses sont attendues en soirée dans l'Est tandis qu'ailleurs le temps sera plus sec avec progressivement des éclaircies. Minima de 13 à 17 degrés. Vendredi, le temps sera sec avec principalement des nuages de moyenne et de haute altitude. Maxima compris entre 21 degrés à la mer et 26 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest. Au littoral, une brise de mer de nord-ouest se déclenchera. (Belga)