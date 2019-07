Jupiler Pro League - Le Standard partage 3-3 lors d'un match à huis clos contre Maastricht

(Belga) Le Standard a partagé 3-3 face au MVV Maastricht, club de deuxième division néerlandaise, mercredi lors d'un match amical disputé à huis clos.

Menés 0-2 après une demi-heure de jeu suite aux buts de van den Hurk (1ère et 25e), les Rouches ont bien réagi en renversant progressivement la situation grâce à Anthony Limbombe (33e), Selim Amallah (49e) et Senna Miangue (65e). Holtby a finalement fixé le score à 3-3 à la 74e. Il s'agissait du 5e match amical du Standard cet été. Vainqueurs facilement face à Braine (0-5) et Namur (1-6), les Liégeois ont ensuite partage 2-2 contre les Ukrainiens d'Oleksandriya puis perdu contre Strasbourg (0-2) samedi dernier. Le prochain match amical du Standard est prévu dimanche contre Nice. (Belga)